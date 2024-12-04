Postbank: Digitales Gratis-Konto geplant
Die Postbank plant für das kommende Jahr die Einführung eines digitalen Gratiskontos, um im Wettbewerb mit den neuen Banken zu bestehen und neue Kunden zu gewinnen.
Das Modell soll Teil eines modularen Kontosystems sein, in dem auch differenzierte Gebührenmodelle angeboten werden, wie der für Deutsche Bank und Postbank zuständige Manager Dominik Hennen im Interview mit dem Handelsblatt angab. Genau heißt es darin:
Wir werden Modelle mit differenzierten Gebühren anbieten. Und es wäre naheliegend, wenn der günstigste dieser modularen Bausteine gebührenfrei wäre. Alles andere wäre komisch, wenn man digital aufschließen will.
Bis 2026 sollen zudem 230 der ursprünglich 550 Filialen geschlossen werden. Die frei werdenden Ressourcen sollen in die Verbesserung der digitalen Angebote wie eine optimierte App, einen KI-Chatbot und bargeldlose Transaktionen investiert werden. Zudem sollen zahlreiche Standorte in reine Beratungsfilialen umgewandelt werden, um die Kunden auf digitale Services vorzubereiten.
Diese Maßnahmen sollen Kosten senken und die Transformation des Privatkundengeschäfts vorantreiben. Gleichzeitig spart die Postbank durch einen Stellenabbau, der auch Zentralbereiche und Vertriebsstrukturen betrifft.
Dann sollte die Postbank bitte auch die Gemeinschaftskonten auf die digitale Ebene bringen, für vieles müssen wir nämlich in eine Filiale gehen, was bei einem Einzelkonto über App oder per Anruf möglich ist!
Warum sollte man freiwillig so ein Konto bei der Postbank machen, wenn man es auch bei einer Bank machen kann, die seit Jahren in diesem Bereich etabliert ist?
Warum sollte man es bei einer anderen Bank machen, wenn man es auch bei der Postbank kann?
Wegen der permanenten Probleme seit der Übernahme durch die Deutsche Bank?!?
na das liegt halt eher an der Kundschaft die sich die Postbank über die Jahre angelacht hat und die kein Internetbanking bzw. Banking per App kann bzw. will und Kartenzahlung an der Kasse gleich ganz ablehnt.
Da wird halt auf bewährtes bestanden sprich Filialen & Geldautomaten an jeder Ecke wie bei der Sparkasse & Co,
nur das die Postbank halt deutlich günstiger ist als die meisten Sparkassen damit das auch so bleibt kommt man halt um das Thema Digitalisierung nicht drum herum.
Und die die das nicht möchten machen halt ein riesen Geschrei und Gemecker, stellen sich entsprechend an etc….