Fintech

Postbank: Digitales Gratis-Konto geplant

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Postbank Zentrale

Die Postbank plant für das kommende Jahr die Einführung eines digitalen Gratiskontos, um im Wettbewerb mit den neuen Banken zu bestehen und neue Kunden zu gewinnen.

Das Modell soll Teil eines modularen Kontosystems sein, in dem auch differenzierte Gebührenmodelle angeboten werden, wie der für Deutsche Bank und Postbank zuständige Manager Dominik Hennen im Interview mit dem Handelsblatt angab. Genau heißt es darin:

Wir werden Modelle mit differenzierten Gebühren anbieten. Und es wäre naheliegend, wenn der günstigste dieser modularen Bausteine gebührenfrei wäre. Alles andere wäre komisch, wenn man digital aufschließen will.

Bis 2026 sollen zudem 230 der ursprünglich 550 Filialen geschlossen werden. Die frei werdenden Ressourcen sollen in die Verbesserung der digitalen Angebote wie eine optimierte App, einen KI-Chatbot und bargeldlose Transaktionen investiert werden. Zudem sollen zahlreiche Standorte in reine Beratungsfilialen umgewandelt werden, um die Kunden auf digitale Services vorzubereiten.

Diese Maßnahmen sollen Kosten senken und die Transformation des Privatkundengeschäfts vorantreiben. Gleichzeitig spart die Postbank durch einen Stellenabbau, der auch Zentralbereiche und Vertriebsstrukturen betrifft.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. EV6-Driver ☀️
    sagt am

    Dann sollte die Postbank bitte auch die Gemeinschaftskonten auf die digitale Ebene bringen, für vieles müssen wir nämlich in eine Filiale gehen, was bei einem Einzelkonto über App oder per Anruf möglich ist!

    Antworten
  2. Robert 🌀
    sagt am

    Warum sollte man freiwillig so ein Konto bei der Postbank machen, wenn man es auch bei einer Bank machen kann, die seit Jahren in diesem Bereich etabliert ist?

    Antworten
    1. EV6-Driver ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      Warum sollte man es bei einer anderen Bank machen, wenn man es auch bei der Postbank kann?

      Antworten
      1. Christof 👋
        sagt am zu EV6-Driver ⇡

        Wegen der permanenten Probleme seit der Übernahme durch die Deutsche Bank?!?

        Antworten
        1. JES-AA 👋
          sagt am zu Christof ⇡

          na das liegt halt eher an der Kundschaft die sich die Postbank über die Jahre angelacht hat und die kein Internetbanking bzw. Banking per App kann bzw. will und Kartenzahlung an der Kasse gleich ganz ablehnt.

          Da wird halt auf bewährtes bestanden sprich Filialen & Geldautomaten an jeder Ecke wie bei der Sparkasse & Co,

          nur das die Postbank halt deutlich günstiger ist als die meisten Sparkassen damit das auch so bleibt kommt man halt um das Thema Digitalisierung nicht drum herum.

          Und die die das nicht möchten machen halt ein riesen Geschrei und Gemecker, stellen sich entsprechend an etc….

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Postbank: Digitales Gratis-Konto geplant
Weitere Neuigkeiten
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB
in Tarife
Snapchat Header
Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“
in Social
Shell-Studie enthüllt: Reichweitenangst bei Elektroautos sinkt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt
in News
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität
Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3
in Mobilität
ING Deutschland startet Echtzeitüberweisungen für alle Kunden
in Fintech
Opel: „Wir erfinden GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen all in“
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro aus Aluminium: Warum es einen Schritt „zurück“ geht
in Smartphones
Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft
in Mobilität