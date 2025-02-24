Fintech

Postbank startet kostenloses Online-Girokonto

Postbank Zentrale

Mit dem neuen „Postbank Giro pur“ setzt die Postbank einen Meilenstein in ihrer Digitalisierungsoffensive. Das Girokonto richtet sich gezielt an Kunden, die ihre Bankgeschäfte komplett online erledigen möchten.

Eröffnung und Führung erfolgen ausschließlich digital, ab einem monatlichen Geldeingang von 900 Euro ist das Konto kostenlos. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, fallen allerdings monatlich 5,90 Euro an. Parallel dazu modernisiert die Postbank ihre bestehenden Kontomodelle „Postbank Giro plus“ und „Postbank Giro extra plus“ und ergänzt sie um neue digitale Features.

Postbank Girokonto bietet auch Pockets mit eigener IBAN

Hervorzuheben sind die „Pockets“, mit denen die Nutzer digitale Unterkonten zur besseren Verwaltung ihrer Finanzen einrichten können. Diese Pockets verfügen über eine eigene IBAN und ermöglichen beispielsweise die direkte Zahlung der Miete.

arüber hinaus profitieren die Kunden von einer erweiterten Vorteilswelt im Online-Banking mit Rabatten bei Handelspartnern. Auch die Postbank App erhält ein Upgrade, unter anderem mit einer personalisierbaren Finanzübersicht.

Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, mit dem „Cash-Code“ an rund 12.500 Standorten im Handel Geld ein- und auszuzahlen – ohne Mindesteinkaufswert. Auch das kontaktlose Bezahlen über Google Pay und Apple Pay wird unterstützt.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

  1. Herr P. 🎖
    sagt am

    Überschrift:
    „Postbank startet kostenloses Online-Girokonto“

    Artikel:
    „ab einem monatlichen Geldeingang von 900 Euro ist das Konto kostenlos“
    „Wird diese Bedingung nicht erfüllt, fallen allerdings monatlich 5,90 Euro an“

    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Herr P. ⇡

      Ich sehe den Punkt, nur bisher gab es eben kein kostenfreies Girokonto bei der Postbank, auch nicht mit Geldeingang.

      1. Herr M. 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Das Giro Plus war/ist ab 3000 Euro frei gewesen. Aber die Hürde muss man auch erstmal schaffen.

  2. Max 🔱
    sagt am

    Mindesteingang 900€, dann werden ein paar Banken wahrscheinlich bald nachziehen. ING hat ja bereits von 700€ auf 1000€ erhöht.

    1. RolliC 🎖
      sagt am zu Max ⇡

      Nur weil einer von der Klippe springt… Man, man, man… die ING hat auch ne Girocard für 1,49 Euro monatlich im Angebot und andere Banken wollen nix für die Karte… Wie kann so was nur zusammen passen…

      1. Max 🔱
        sagt am zu RolliC ⇡

        Comdirekt verlangt 1€ im Monat für die Girokarte.

