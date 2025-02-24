„Postbank startet kostenloses Online-Girokonto“

Mit dem neuen „Postbank Giro pur“ setzt die Postbank einen Meilenstein in ihrer Digitalisierungsoffensive. Das Girokonto richtet sich gezielt an Kunden, die ihre Bankgeschäfte komplett online erledigen möchten.

Eröffnung und Führung erfolgen ausschließlich digital, ab einem monatlichen Geldeingang von 900 Euro ist das Konto kostenlos. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, fallen allerdings monatlich 5,90 Euro an. Parallel dazu modernisiert die Postbank ihre bestehenden Kontomodelle „Postbank Giro plus“ und „Postbank Giro extra plus“ und ergänzt sie um neue digitale Features.

Postbank Girokonto bietet auch Pockets mit eigener IBAN

Hervorzuheben sind die „Pockets“, mit denen die Nutzer digitale Unterkonten zur besseren Verwaltung ihrer Finanzen einrichten können. Diese Pockets verfügen über eine eigene IBAN und ermöglichen beispielsweise die direkte Zahlung der Miete.

arüber hinaus profitieren die Kunden von einer erweiterten Vorteilswelt im Online-Banking mit Rabatten bei Handelspartnern. Auch die Postbank App erhält ein Upgrade, unter anderem mit einer personalisierbaren Finanzübersicht.

Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, mit dem „Cash-Code“ an rund 12.500 Standorten im Handel Geld ein- und auszuzahlen – ohne Mindesteinkaufswert. Auch das kontaktlose Bezahlen über Google Pay und Apple Pay wird unterstützt.

