Preise für Fernsehgeräte sinken seit Jahren – Verbraucher profitieren

Die Preise für Fernsehgeräte sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Im Oktober 2024 waren sie um 4,4 % günstiger als im Vorjahresmonat.

Gleichzeitig stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 2,0 %. Eine ähnliche Entwicklung war bereits in den Vorjahren zu beobachten: Im Jahr 2023 sanken die Preise für Fernsehgeräte gegenüber 2022 um 3,4 % und lagen sogar um 10,2 % unter dem Niveau von 2020. Demgegenüber stiegen die allgemeinen Verbraucherpreise im Jahr 2023 um 5,9 % gegenüber dem Vorjahr und um 16,7 % seit 2020.

Fernsehnutzung nach Alter

Die Fernsehnutzung variiert stark nach Altersgruppen. Während Kinder zwischen 10 und 13 Jahren durchschnittlich 1 Stunde und 16 Minuten pro Tag fernsehen, verbringen Personen ab 65 Jahren mit 2 Stunden und 54 Minuten fast dreimal so viel Zeit vor dem Bildschirm. Insgesamt liegt die durchschnittliche Fernsehdauer in Deutschland bei 2 Stunden und 8 Minuten pro Tag. Dabei schauen Männer mit 2 Stunden und 14 Minuten etwas länger fern als Frauen, die durchschnittlich 2 Stunden und 3 Minuten vor dem Bildschirm verbringen.

Verbreitung von Fernsehgeräten

Im Jahr 2022 sind in 96,5 % aller deutschen Haushalte Fernsehgeräte vorhanden, was eine nahezu flächendeckende Verbreitung zeigt. Die Nutzung umfasst neben dem klassischen linearen Fernsehen auch Streaming-Dienste und Video-on-Demand-Angebote. Die Daten zur Ausstattung und Nutzung stammen aus der Zeitverwendungserhebung und den laufenden Wirtschaftsrechnungen, die eine repräsentative Analyse des Fernsehverhaltens und der Haushaltsausstattung ermöglichen.