Tarife

Preissenkung bei freenet: Telekom-Tarife jetzt günstiger

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S24 Ultra Hand

Freenet senkt ab sofort die Preise für das Magenta Portfolio im Telekom-Netz und bietet damit eine attraktive Option für Mobilfunkkunden.

Herauszustellen ist die Senkung des monatlichen Grundpreises bei verschiedenen Tarifen. So wurde beispielsweise der Preis für den Tarif Magenta Mobil M 5G mit 40 GB Datenvolumen von 39,95 Euro auf 34,95 Euro gesenkt. Auch die Tarife Magenta Mobil S 5G und Magenta Mobil L 5G sind günstiger geworden. Trotz der Preisanpassungen bleibt der Magenta Mobil Basic 5G Tarif unverändert bei 19,95 € und ist damit weiterhin ein „günstiges“ Einsteigerpaket.

Bei allen Tarifen bleibt der Anschlusspreis von 29,99 Euro konstant, was besonders für Neukunden von Interesse ist. Kunden, die ein unbegrenztes Datenvolumen bevorzugen, profitieren von einer leichten Preissenkung des Magenta Mobil XL 5G Tarifs auf 64,95 Euro. Insgesamt wird das Magenta-Portfolio damit etwas attraktiver und könnte vor allem Nutzer ansprechen, die das leistungsstarke Netz der Telekom zu günstigeren Konditionen nutzen möchten.

Zu den Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Preissenkung bei freenet: Telekom-Tarife jetzt günstiger
Weitere Neuigkeiten
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News
BMW vs. Mercedes vs. Audi: Das große Elektro-Battle der Premiummarken
in Mobilität
So sieht das neue Samsung Galaxy S26 Pro aus
in Smartphones
Nintendo Direct für den 12. September bestätigt
in Gaming
Mercedes: Chef-Designer kritisiert Optik von Audi
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife