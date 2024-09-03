Preissenkung bei freenet: Telekom-Tarife jetzt günstiger

Freenet senkt ab sofort die Preise für das Magenta Portfolio im Telekom-Netz und bietet damit eine attraktive Option für Mobilfunkkunden.

Herauszustellen ist die Senkung des monatlichen Grundpreises bei verschiedenen Tarifen. So wurde beispielsweise der Preis für den Tarif Magenta Mobil M 5G mit 40 GB Datenvolumen von 39,95 Euro auf 34,95 Euro gesenkt. Auch die Tarife Magenta Mobil S 5G und Magenta Mobil L 5G sind günstiger geworden. Trotz der Preisanpassungen bleibt der Magenta Mobil Basic 5G Tarif unverändert bei 19,95 € und ist damit weiterhin ein „günstiges“ Einsteigerpaket.

Bei allen Tarifen bleibt der Anschlusspreis von 29,99 Euro konstant, was besonders für Neukunden von Interesse ist. Kunden, die ein unbegrenztes Datenvolumen bevorzugen, profitieren von einer leichten Preissenkung des Magenta Mobil XL 5G Tarifs auf 64,95 Euro. Insgesamt wird das Magenta-Portfolio damit etwas attraktiver und könnte vor allem Nutzer ansprechen, die das leistungsstarke Netz der Telekom zu günstigeren Konditionen nutzen möchten.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

