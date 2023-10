Prime Deal Days: Bis zu 45 % Rabatt auf Jackery Powerstationen und Solargeneratoren

Die Amazon Prime Deal Days am 10. und 11. Oktober bieten zahlreiche Rabatte auf Jackery-Produkte, insbesondere auf die Power-Stationen und Solargeneratoren.

Zum Beispiel ist die Jackery Explorer 1500 Pro jetzt für nur 1.359,15 € statt 1.599 € erhältlich. Ebenso kann der Explorer 1500 Pro zusammen mit einem 200-Watt-Solarpanel für nur 1.762,53 € statt 2.289 € erworben werden, was einer Ersparnis von 23 % entspricht. Weitere Angebote sind der Explorer 1000 Pro mit 36 % Rabatt für 2.495,36 € und der Explorer 2000 Pro mit 34 % Rabatt für 4.091,34 €.

Maximal 45 % Rabatt gibt es für den Explorer 240 plus 80-Watt-Modul (286 €) und den Explorer 240 (164,99 €). Außerdem gibt es ein Angebot für den kompakten Solargenerator Explorer 300 Plus zusammen mit einem 40-Watt-Solarmodul für nur 404,10 €, was einem Rabatt von 10 % entspricht.

Die beste Anlaufstelle für die Prime Deal Days ist diese Sonderseite bei Amazon. Dort landen dann auch stets die tagesaktuell besten Angebote.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich im Vorfeld bei Amazon Prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

