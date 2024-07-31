Prime Video: Trailer zur neuen Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

„Perfekt Verpasst“, die erste fiktionale Serie von und mit Anke Engelke und Bastian Pastewka, wird bekanntlich ab dem 15. August weltweit auf Prime Video verfügbar sein. Nun ist auch der Trailer da.

Die Serie besteht aus acht Episoden und es gab bereits im Juni mit dem offiziellen Teaser erste Einblicke. Jetzt ist der finale Trailer da und soll Lust auf mehr machen.

In „Perfekt Verpasst“ geht es um Maria und Ralf, die in ihrem Alltag, ihrem Job und ihrer Liebe feststecken. Obwohl beide in derselben Kleinstadt leben und als Singles eigentlich perfekt füreinander wären, haben sie sich noch nie getroffen. Die Serie verspricht eine interessante und humorvolle Geschichte über diese beiden Charaktere.

Neben den Hauptdarstellern Anke Engelke und Bastian Pastewka sind Fritzi Haberlandt, Edin Hasanović, Serkan Kaya, Peter Jordan, Michael Wittenborn und weitere bekannte Schauspieler mit von der Partie. Produziert wird die Serie von btf für Prime Video mit Jule Everts, Anke Engelke, Bastian Pastewka u. a. als Executive Producer.

