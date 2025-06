Prince of Persia: Gutes Angebot für „The Lost Crown“ bei Amazon

Für mich ist Prince of Persia: The Lost Crown zwar nicht das Spiel des Jahres, das ist Astro Bot, doch es landet, direkt nach Silent Hill 2, in meinen Top 3. Es ging nur irgendwie etwas unter, weil der finanzielle Erfolg für Ubisoft hier leider ausblieb.

Und das wirkte sich in diesem Jahr auch immer mehr auf den Preis aus, auch das DLC im Sommer konnte das Spiel nicht retten. Kurz vor Weihnachten haut Amazon das Spiel für unter 20 Euro raus, die PS5-Version liegt bei 18 Euro, bei der Xbox zahlt man 17 Euro und bei der Switch sind es 20 Euro. Das ist ein sehr guter Preis.

Ich habe Prince of Persia: The Lost Crown im Januar vor Marktstart testen können und kann es bis heute empfehlen, vor allem für diesen Preis, das ist für so ein gutes und aktuelles Spiel eine klare Kaufempfehlung. Eignet sich auch gut als Geschenk.

