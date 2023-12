Prince of Persia: The Lost Crown: Ubisoft kündigt Demo für 11. Januar 2024 an

Das Jahr startet mit einem (für mich) spannenden Spiel, denn das neue Prince of Persia: The Lost Crown wurde zwar auch von einigen kritisiert, doch der Ansatz sieht in meinen Augen spannend aus. Ich freue mich ehrlich gesagt auf das Spiel.

Doch was ich noch viel besser finde, was in der heutigen Zeit viel zu selten von Entwicklern angeboten wird: Eine kostenlose Demo. Reviews sind subjektiv, das wird sich nie ändern, bei einer Demo kann man sich selbst einen Eindruck machen. Die Demo erscheint am 11. Januar und somit eine volle Woche vor dem Release.

Das neue Prince of Persia: The Lost Crown erscheint dann am 18. Januar und vor ein paar Tagen gab es im Rahmen der The Game Awards auch einen Story-Trailer. Wobei ich bei der Story keine hohen Erwartungen habe, dafür aber beim Gameplay.

