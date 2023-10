PlayStation 5: Noch ein paar Details zur neuen „Slim-Version“

Sony präsentierte gestern eine neue PlayStation 5, die derzeit gerne als PlayStation 5 Slim bezeichnet wird, aber das stimmt nicht. Sony nennt sie weiterhin PlayStation 5 und spricht nur von einem „neuen Look“. Doch es steckt noch mehr dahinter.

Es wurde nämlich nicht nur die Optik dieser PlayStation 5 überarbeitet, es gibt hier und da doch noch ein paar Details, die interessant sein könnten. Ein Upgrade ist sinnlos, gar keine Frage, aber für einige könnte sich das Warten dennoch lohnen:

Technisch ist die neue PlayStation 5 identisch, es gibt keine Änderung bei der Leistung unter der Haube. Das Volumen wurde aber um 30 Prozent und das Gewicht um 18 bzw. 24 Prozent (je nach Version) reduziert.

Die verbaute SSD ist größer, denn es gibt jetzt (wie bei der Xbox Series X) 1 TB Speicher. Bisher waren es 825 GB, wovon man ca. 670 GB nutzen kann. Es ist unklar, wie viel Speicher bei der neuen PS5 verfügbar ist, er kann aber ganz normal mit SSD-Karten erweitert werden.

Auf der Frontseite gibt es jetzt zwei USB C-Ports, bei der aktuellen PlayStation 5 gibt es USB C und USB A. Es sind aber weiterhin nicht die gleichen USB-Standards dahinter, denn es ist zwar USB Typ C, aber nur ein Port ist schnell (Super-Speed USB 10 Gbps).

Ein horizontaler Ständer ist in der neuen PlayStation 5 selbst integriert, wer sie aber vertikal aufstellen möchte (siehe Beitragsbild), der muss einen eigenen Stand für 29,99 Euro kaufen.

Die neue PlayStation 5 besitzt vier separate Abdeckplatten und die oberen sind glänzend und die unteren matt. Eine der unteren Abdeckplatten kann durch das Blu-ray-Disc-Laufwerk ersetzt werden, welches 119,99 Euro kostet, falls ihr euch zum Start für die digitale Version entscheidet. Alte Abdeckplatten sind also nicht mehr kompatibel, bisher wurden aber noch keine neuen Sondereditionen vorgestellt.

Im November geht es zunächst in den USA mit der neuen PlayStation 5 los und „in den folgenden Monaten“ startet die Konsole dann weltweit. Es könnte also gut sein, dass sie erst 2024 zu uns kommt, ein konkretes Datum für Deutschland gibt es nicht.

PlayStation 5 Pro folgt im Herbst 2024

Was ich an dieser Stelle interessant finde: Tom Henderson ist aktuell eine zu 100 Prozent zuverlässige Quelle bei PlayStation-Leaks und das bedeutet, dass wir in etwas mehr als einem Jahr wirklich eine Sony PlayStation 5 Pro bekommen werden.

Die neue PlayStation 5 ersetzt übrigens die alte PlayStation 5, die Sony nicht mehr produziert und nur noch abverkauft. Optisch finde ich die neue Version auf Bildern etwas ansprechender, aber nur in der digitalen Version, die Version mit Laufwerk sieht schlechter aus. Mit vier Platten kann man sicher auch mehr experimentieren.

Mit einer richtigen Sony PlayStation 5 Slim rechne ich aber nicht mehr, das dürfte das Maximum an Reduktion bleiben. Ab 2024 liegt dann der Fokus auf der PS5 Pro und danach dürften so langsam die finalen Arbeiten an der PlayStation 6 beginnen.

