PŸUR Herbstrabatte: Kabel-Internet-Tarife dauerhaft günstiger
Der Kabel-Internetanbieter PŸUR startet ab heute seine frischen Herbstrabatte. Im Rahmen der Aktion gibt es dauerhafte Preisnachlässe.
Im Mittelpunkt stehen zwei Tarife: Pure Speed 500 (IP+Phone) und Combi 500. Für 25,99 € im Monat bietet Pure Speed 500 einen Dauerrabatt von 14 €, was einer Ersparnis von 35 % entspricht. Außerdem entfällt die Aktivierungsgebühr von 19,99 € und Versandkosten fallen nur an, wenn ein Router gewünscht wird. Vergleichbare Angebote gibt es auf dem Markt kaum.
Der Tarif Kombi 500 kostet 29,99 € pro Monat und bietet einen Rabatt von 25 €, was einer Ersparnis von über 45 % entspricht. Auch hier entfällt die Aktivierungsgebühr und zusätzlich gibt es eine PŸUR TV-Box gratis dazu. Die Aktion läuft noch bis 09.10.24 um 9:59 Uhr.
Alle PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.
Wow, das sind mal Preise. Leider nicht bei mir in NRW.
Wundert mich, denn Tele Columbus und auch Mediacom in NRW vertreten ist.
Vielleicht der Kabelzugang gekündigt worden seitens Hausverwaltung?