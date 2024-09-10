PŸUR Herbstrabatte: Kabel-Internet-Tarife dauerhaft günstiger

Der Kabel-Internetanbieter PŸUR startet ab heute seine frischen Herbstrabatte. Im Rahmen der Aktion gibt es dauerhafte Preisnachlässe.

Im Mittelpunkt stehen zwei Tarife: Pure Speed 500 (IP+Phone) und Combi 500. Für 25,99 € im Monat bietet Pure Speed 500 einen Dauerrabatt von 14 €, was einer Ersparnis von 35 % entspricht. Außerdem entfällt die Aktivierungsgebühr von 19,99 € und Versandkosten fallen nur an, wenn ein Router gewünscht wird. Vergleichbare Angebote gibt es auf dem Markt kaum.

Der Tarif Kombi 500 kostet 29,99 € pro Monat und bietet einen Rabatt von 25 €, was einer Ersparnis von über 45 % entspricht. Auch hier entfällt die Aktivierungsgebühr und zusätzlich gibt es eine PŸUR TV-Box gratis dazu. Die Aktion läuft noch bis 09.10.24 um 9:59 Uhr.

Alle PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

Zu den PŸUR-Tarifen →