God of War: Neue Amazon-Serie geht den nächsten Schritt

Vor ein paar Tagen gab es schlechte Nachrichten rund um God of War bei Amazon Prime Video, denn die Verantwortlichen verließen das Projekt. Da stellte sich also die Frage, ob die Serie das gleiche Schicksal wie Horizon bei Netflix ereilen wird.

Nein, es gibt einen Neustart und Ronald D. Moore übernimmt, einigen von euch wird der Name vielleicht etwas sagen, sei es von Star Trek, Battlestar Galactica oder auch For All Mankind. Es ist jetzt nicht der schlechteste Wechsel für Amazon.

Mal schauen, wann wir weitere Details zur Serie bei Amazon Prime Video sehen, da wird man sich jetzt sicher zunächst an die Planung setzen und erst 2025 wieder melden. Vor 2026 würde ich also auch nicht mit God of War bei Amazon rechnen.

