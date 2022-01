Red One: Neuer Blockbuster für Amazon Prime Video in Planung

Dwayne „The Rock“ Johnson ist derzeit ein Garant für Erfolg, wenn man ihn in einen unterhaltsamen Hollywood-Film packt. Und genau das hat Amazon laut Deadline vor, denn mit „Red One“ ist ein neuer Blockbuster für Amazon Prime Video geplant.

Über den Inhalt des Films ist noch nichts bekannt, es handelt sich derzeit auch nur um einen Arbeitstitel. Gegenspieler wird Chris Evans und Jake Kasdan wird die Leitung übernehmen, er hat in den letzten Jahren die Jumanji-Filme koordiniert.

Der Film wird allerdings nicht mehr 2022 erscheinen, derzeit peilt das Filmstudio (Seven Bucks) einen Release zu Weihnachten 2023 an. Bei diesen Namen dürfte ein Erfolg garantiert sein und ich finde es interessant, dass solche Blockbuster mittlerweile nicht mehr in erster Linie fürs Kino (vermute ich mal) produziert werden.

