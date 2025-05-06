Reisebüros erhalten Zugang zur PAYBACK-Plattform

RT-Reisen hat die bestehende Partnerschaft mit dem Bonusprogramm PAYBACK erweitert. Neben den rund 3.000 RT-Reisebüros, die bereits seit 2010 am Programm teilnehmen, können sich nun auch Reisebüros anderer Ketten dem PAYBACK System anschließen. Voraussetzung ist die Anbindung über RT-Reisen.

Teilnehmende Reisebüros können ihren Kunden künftig PAYBACK Punkte auf Buchungen gewähren. Gleichzeitig erhalten sie Zugang zur Multichannel-Marketingplattform von PAYBACK mit Millionen registrierter Nutzer. RT-Reisen stellt die Integration über die neue, neutrale Dachmarke „Mein Reisebüro“ zur Verfügung, unter der die Reisebüros im PAYBACK System erscheinen.

Nach Angaben von RT-Reisen soll die Maßnahme die Wettbewerbsfähigkeit der Reisebüros stärken und die Zahl der Buchungen über klassische Reisebüros erhöhen. Die beteiligten Unternehmen betonen vor allem die Vorteile für die Kunden und die erwarteten positiven Effekte auf das Buchungsverhalten.

Das PAYBACK Netzwerk umfasst bereits mehr als 700 Partner, darunter Unternehmen wie Aral, Amazon, dm-drogerie markt, Thalia und OTTO.