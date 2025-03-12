Renault: Elektrischer Megane startet wieder teurer

Renault wertet den elektrischen Megane für 2025 ein bisschen auf und hat zwar keine komplett neue Technik zu bieten, aber ein paar Feinschliffe. So gibt es jetzt endlich das One-Pedal-Driving, das bidirektionale 11-kW-Ladegerät ist serienmäßig und wir bekommen den „Plug & Charge“-Service beim Renault Megane E-Tech.

Doch Renault nutzt diese Gelegenheit und die Tatsache, dass man den Renault 4 und Renault 5 im Lineup hat, um den Preis für die Basis, den man letztes Jahr nach Ende der Prämie senkte, wieder anzuheben. Durch den Wegfall der Basis geht es jetzt wieder bei über 40.000 Euro los und es gibt auch nur noch drei Versionen.

Neu ist hier „Esprit Alpine“ mit einem „sportlich-eleganten Design“, die bekannten Versionen „Techno“ und „Iconic“ bleiben. Ich fand den elektrischen Megane vor ein paar Jahren zu teuer und bleibe dabei, vor allem, da beispielsweise VW mittlerweile aggressiver beim ID.3 vorgeht und man diesen für unter 30.000 Euro bekommt.

Doch der Megane ist für Renault kein Einsteigermodell (mehr), dafür gibt es jetzt andere Modelle. Das wäre vielleicht noch okay, wenn das Upgrade für den Megane E-Tech größer ausgefallen wäre, aber die komplett neue Version steht erst 2028 an. Und aktuell sind über 40.000 Euro für dieses Elektroauto durchaus eine Ansage.