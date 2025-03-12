Volkswagen plant „Neuausrichtung der Marke“

Volkswagen blickt auf einen massiven Gewinneinbruch, aber nach außen spricht man dennoch von einer „Aufbruchstimmung“ und die soll auch bei den Partnern ankommen. Daher feiert man bis Ende März noch die „Brand Experience 2025“.

Hier kommen über 10.000 VW-Partner aus aller Welt bei Volkswagen zusammen und schauen sich „die Neuausrichtung der Marke, den geschärften Designauftritt und den gesamtheitlichen Vertriebsansatz“ an. Und es gibt auch eine Preview.

Bis 2028 kommen zehn neue Modelle von VW auf den Markt, einige davon wird man in Düsseldorf auf dem Event zeigen, wie den neuen T-Roc und „künftige ID. Modelle“. Diese werden allerdings noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt. Wobei ich mal gespannt bin, ob es da womöglich den ein oder anderen Leak geben wird.