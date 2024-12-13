Renault plant das „ultimative“ Elektroauto für 2026

Der Renault 5 ist ein wichtiges Elektroauto für die Marke, aber es gibt bereits Pläne für den nächsten Schritt, denn gegen 2026 kommt ein Turbo. Der 5 Turbo 3E, der ein etwas übertriebenes Konzept geworden ist, soll dann auch in Serie gehen.

Mit zwei Elektromotoren gibt es dann über 500 PS und im Gespräch mit Autocar hat Bruno Vanel betont, dass die Beschleunigung „atemberaubend“ sein wird. Es soll das „ultimative“ Elektroauto dieser Klasse (Hot Hatch) werden, so Renault.

Finale Details stehen allerdings noch aus, der kompakte Elektro-Flitzer dürfte auch erst nächstes Jahr enthüllt werden, vielleicht sogar erst 2026. Man kann aber davon ausgehen, dass das ein teurer Spaß wird, das ist kein Auto für den Massenmarkt.