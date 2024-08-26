Renault Twingo: Das günstige Elektroauto wird nicht mehr verkauft

Renault hat sich dazu entschieden, dass man den elektrischen Renault Twingo nicht mehr verkaufen wird. Das kompakte und günstige Elektroauto diente als Einsteigt in die Elektromobilität, aber er hat „das Ende des Zyklus erreicht“, so Renault.

Bei Electrive hat man bei Renault nachgefragt und bestätigt bekommen, dass der Renault Twingo Electric „im Frühjahr ganz regulär ausgelaufen“ ist. Grund sind die Sicherheitsvorschriften der EU General Safety Regulation II, so Renault weiter.

Der Twingo wird also nicht mehr von Renault aktualisiert, der Fokus liegt jetzt auf einem komplett neuen Elektroauto und Nachfolger. Dieses Modell wird aber erst 2025 gezeigt und es wäre möglich, dass er sogar erst 2026 bei Kunden steht.