Resident Evil 9 kommt wohl doch etwas später

Vor ein paar Tagen haben wir berichtet, dass Resident Evil 9 gut läuft und doch nicht später kommt. Es war von Anfang 2025 beim Release die Rede, vielleicht sogar schon im Januar. Viele rechnen daher zeitnah mit einer Ankündigung.

Das wird nicht passieren, so der durchaus zuverlässige „Dusk Golem“ bei X. Es wird Ende 2025 oder vielleicht sogar 2026. Wir werden Resident Evil 9 also auch nicht in den kommenden Tagen und Wochen im Rahmen der Sommer-Events sehen.

Das „Problem“ für Capcom könnte nur ein anderes Spiel sein, wenn das stimmt, denn GTA 6 wird definitiv den Herbst 2025 bestimmen und kleinere Spiele sind da sicher kein Problem, aber andere Blockbuster werden es hier sicher schwer haben.

