Revolut bestätigt Mobilfunkangebot mit unbegrenztem Datenvolumen

Revolut plant, im Laufe des Jahres 2025 ein eigenes Mobilfunkangebot in Deutschland einzuführen.

Das Angebot umfasst unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flatrate sowie 40 GB Roaming innerhalb der EU. Eine feste Vertragslaufzeit gibt es nicht. Zum Start können sich Interessenten auf eine Warteliste setzen lassen, um das Angebot früher zu nutzen und vom Einführungspreis von 12,50 Euro pro Monat zu profitieren.

Kunden haben die Möglichkeit, ihre bestehende Rufnummer zu übernehmen oder eine neue Rufnummer von Revolut zu erhalten. In welchem Netz das Angebot angesiedelt sein soll, wurde bisher nicht verkündet.

Das neue Mobilfunkprodukt ist direkt in die Revolut-App integriert und soll vollständig digital verwaltet werden können. Die Bedienung erfolgt über die App, in der auch der Tarifwechsel oder die Bezahlung mit Treuepunkten (RevPoints) möglich ist.

Eintritt in einen „überteuerten Markt“

Revolut sieht in Deutschland einen überdurchschnittlich teuren Mobilfunkmarkt mit vergleichsweise wenig Wettbewerb. Die Preise in Deutschland lägen rund 22 Prozent über dem EU-Durchschnitt, ein Gigabyte könne bis zu 25 Mal teurer sein als in Italien. Das Unternehmen führt dies auf hohe Lizenzkosten und mangelnden Wettbewerb zurück. Mit dem neuen Mobilfunkangebot will Revolut diese Marktbedingungen angreifen und die etablierten Anbieter unter Druck setzen.

Der Start erfolgt zunächst in Großbritannien und Deutschland, weitere Märkte sollen folgen. Auch die Bank N26 hat angekündigt, ein eigenes Mobilfunkangebot starten zu wollen.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

-->