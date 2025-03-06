Ring Intercom ändert Sprechanlagenanrufe – genial oder nervig?

Ring Intercom macht die Gegensprechanlagen smart und ermöglicht es, mit Personen vor der Haustür zu sprechen – auch von unterwegs. Nun wurden die Sprechanlagenanrufe erheblich angepasst.

Bisher hat man als User einer Ring Intercom normale Push-Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten, wenn jemand die Gegensprechanlage betätigt hat. Dank der Fernentriegelungs-Funktion konnte Besuchern schnell über die Ring-App Zugang zum Gebäude gewährt werden. Das bleibt theoretisch auch so, aber es gibt eine grundlegende Anpassung.

Die Sprechanlagenanrufe sind jetzt nativ, nutzen also die IP-Anruf-API des iPhones, um das Smartphone wie bei einem normalen Anruf klingeln zu lassen, wenn jemand an der Tür klingelt. So kann das Gespräch direkt gestartet werden. Das neue Feature wird automatisch aktiviert und schaut dann beispielsweise so aus:

Ring Intercom Nutzer können alte Funktion reaktivieren

Was auf den ersten Blick nützlich erscheint, hat auch einen Nachteil. Bisher konnte man auf die Push-Benachrichtigung tippen, dadurch die Ring-App starten und dann direkt die Tür entriegeln. Klingelt das Telefon aber ganz normal wie bei einem Anruf, ist man quasi „gezwungen“, den Türanruf anzunehmen, um aus dem aktiven Gespräch in die Ring-App zu gelangen.

Mir persönlich hat die alte Lösung deutlich besser gefallen. Dass es solche Nutzer gibt, hat sich wohl auch das Amazon-Unternehmen Ring gedacht und ermöglicht es, in den Benachrichtigungseinstellungen wieder auf das alte System der Sprechanlagenanrufe umzuschalten.

Unterm Strich kann also jeder selber entscheiden, welche Variante besser nutzbar ist. Wünschenswert wäre hier eventuell noch eine Differenzierung je nach Standort. Unterwegs wäre der native Anruf nett und wenn ich daheim bin, fände ich die Push-Nachricht besser.

Grundlegen sei angemerkt: Ich habe beim letzten Angebot eine Ring Intercom für knapp 40 € erworben und bereue den Kauf keinesfalls. Die Einrichtung war extrem einfach und der gewonnene Komfort ist jeden Cent wert. Zudem lässt sich das System problemlos in Home Assistant einbinden. Von meiner Seite aus gibt es ganz klar den Tipp, das ganze einmal auszuprobieren.

