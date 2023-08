RoboCop: Rogue City – Sei die menschliche Maschine, die für Recht und Ordnung sorgt

Über das polnische Entwicklerstudio Teyon berichteten wir bereits vor einigen Wochen im Zusammenhang mit der Ankündigung von Terminator: Resistance. Das Entwicklerstudio scheint eine Vorliebe für ältere Franchises zu haben, denn das nächste Projekt dreht sich um RoboCop. Dazu gibt es jetzt neue Informationen: Das in Entwicklung befindliche Spiel soll erst später auf den Markt kommen.

RoboCop: Mehr Mensch oder Maschine?

RoboCop ist eine amerikanische Science-Fiction-Filmreihe, zu der es auch einige Spiele gab. Diese waren jedoch nie wirklich erfolgreich. Mit dem vor einiger Zeit angekündigten RoboCop-Spiel will Teyon das nun ändern. Im Spiel schlüpft man nämlich in die Rolle von RoboCop und muss sich in einem futuristischen, von Gewalt beherrschten Detroit behaupten.

Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf der Arbeit der Polizei: Es gibt neben der Hauptstory eine Reihe von kleinen Missionen, wie zum Beispiel das Verteilen von Strafzetteln oder das Aussprechen von Verwarnungen an die Einwohner der Stadt. Und natürlich dürfen auch die Schießeinlagen nicht zu kurz kommen.

Wie nun aus dem Finanzbericht des Publishers Necon hervorgeht, wird sich die Veröffentlichung des Spiels laut dem Online-Gaming-Portal XFire auf Anfang November verschieben. Der neue Termin wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Es handelt sich bereits um die zweite Verschiebung, nachdem es mit der ursprünglichen Veröffentlichung im Juni nicht geklappt hatte und die Veröffentlichung dann auf September verschoben worden war – Gut Ding will Weile haben.

Das auf der Unreal Engine 5 basierende Spiel RoboCop: Rogue City wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Eine Vorbestellung in den jeweiligen Online-Shops der Plattformen ist bereits möglich, eine physische Handelsversion ist geplant.

