Roborock formuliert ein sehr großes Ziel bis 2030

Roborock stellt sich breiter auf und bringt mehr neue Produkte auf den Markt, in diesem Jahr startete zum Beispiel die Zeo Washer-Dryer Serie, bei der noch mehr Modelle folgen sollen. Doch das Portfolio der Marke soll jetzt noch größer werden.

Bei Roborock will man ein umfangreiches Ökosystem schaffen und hat ein klares Ziel bis 2030 formuliert, welches zeigt, wohin die Reise geht. Roborock will „bis 2030 in jedem zehnten europäischen Haushalt präsent“ sein und das „nicht mit einem einzelnen Produkt, sondern mit einem umfassenden, vernetzten Ökosystem“.

Das klingt so, als ob es nicht bei Saugrobotern und Staubsaugern bleibt, der erste Waschtrockner war sicher nur der Auftakt für ein Portfolio, welches mehr in die Tiefe geht. Es wird aber dauern, bis Menschen bei Roborock an mehr als nur an Saugroboter denken. Für die Zukunft der Marke klingt das aber sehr vernünftig.

Saugroboter sind mittlerweile ausgereizt und günstige Modelle reichen vielen locker aus. Daher geraten hier auch immer mehr Unternehmen in Schieflage, wenn sie sich nicht schnell breiter aufstellen. Roborock scheint das jetzt erkannt zu haben.