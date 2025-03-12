Smart Home

Saugroboter: Zukunft von iRobot steht auf dem Spiel

Amazon wollte eigentlich einst Roomba übernehmen, die Marke hinter iRobot, die viele von Saugrobotern kennen. Doch die EU meldete mit Blick auf die gewaltige Macht von Amazon doch Zweifel an und so scheiterte der Deal etwas später.

Das Team von Roomba wird seit dem reduziert, aber man bestätigt jetzt selbst, dass es möglich wäre, dass man als Unternehmen nicht überlebt. Man hat hohe Schulden und Amazon war eigentlich der große Ausweg, der dann scheiterte.

Es gibt „keinen klaren Weg“ für iRobot, was eigentlich schon so klingt, als ob man aufgibt. Im extrem hart umkämpften Markt der Saugroboter kommt das aber auch nicht komplett überraschend, es gibt hier wirklich sehr viele gute Alternativen.

Falls das aktuelle Lineup an Modellen nicht einschlägt, dann kann es sein, dass iRobot in einem Jahr nicht mehr existiert. Stellt sich nur die Frage, wer nach so einer Aussage noch einen Saugroboter kauft, mich würde das jetzt abschrecken.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Sollte Roomba wirklich die Türen schließen, frage ich mich, was mit etwaigen Cloud-Diensten der Saugroboter passieren wird. Zumindest offline funktioniert unsere ‚Ingrid‘ auch so ganz gut bisher und hoffentlich wird das auch so bleiben.

    Antworten
  2. Beny 🍀
    sagt am

    Also ist es für die EU besser, dass die Firma schliesst, als sie an Amazon zu verkaufen?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Beny ⇡

      Ganz so leicht kann man das nicht sagen. Mit diesem Argument könnten große Player alle angeschlagenen Unternehmen ohne Kontrolle kaufen.

      Die Lösung wäre gewesen, dass iRobot besser für die Zukunft aufgestellt ist und nicht abhängig von einer Übernahme wird.

      Antworten
      1. Dennis 🏅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Und in der echten Realität passiert das einfach nicht und sie gehen pleite, wer gewinnt dabei? Die EU? Amazon? Die Roomba Angestellten?

        Ich komm nicht drauf…

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Dennis ⇡

          Glaubst du ernsthaft, dass die Mitarbeiter nach einer Übernahme durch Amazon gewinnen? Wenn das Unternehmen, wie jetzt, wirtschaftlich wäre, würde es überleben. Amazon wird es ja nicht wie bisher weiterlaufen lassen. Nach den meisten Übernahmen wird danach ausgemistet.

          Antworten

