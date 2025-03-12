Saugroboter: Zukunft von iRobot steht auf dem Spiel

Amazon wollte eigentlich einst Roomba übernehmen, die Marke hinter iRobot, die viele von Saugrobotern kennen. Doch die EU meldete mit Blick auf die gewaltige Macht von Amazon doch Zweifel an und so scheiterte der Deal etwas später.

Das Team von Roomba wird seit dem reduziert, aber man bestätigt jetzt selbst, dass es möglich wäre, dass man als Unternehmen nicht überlebt. Man hat hohe Schulden und Amazon war eigentlich der große Ausweg, der dann scheiterte.

Es gibt „keinen klaren Weg“ für iRobot, was eigentlich schon so klingt, als ob man aufgibt. Im extrem hart umkämpften Markt der Saugroboter kommt das aber auch nicht komplett überraschend, es gibt hier wirklich sehr viele gute Alternativen.

Falls das aktuelle Lineup an Modellen nicht einschlägt, dann kann es sein, dass iRobot in einem Jahr nicht mehr existiert. Stellt sich nur die Frage, wer nach so einer Aussage noch einen Saugroboter kauft, mich würde das jetzt abschrecken.