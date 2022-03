Roborock Q7 Max+ mit Absaugstation landet im Handel

Ab heute ist der Roborock Q7 Max+ offiziell erhältlich. Der Saugroboter ist auch ohne die Absaugstation verfügbar, als Q7 Max-Version.

Zum Start der neuen Q-Serie gibt es den Roborock Q7 Max / Q7 Max+ zum Einführungspreis bei AliExpress ab rund 370 Euro. Die UVP des Q7 Max liegt eigentlich bei 449 Euro und die des Q7 Max+ bei 649 Euro.

Der Roborock Q7 Max+ bietet eine Kombination aus automatischem Wischen und Saugen und kommt auch mit einer Absaugstation daher. Der Q7 Max+ ermöglicht somit laut Roborock eine „handfreie“ Entleerung von bis zu sieben Wochen. An Bord ist auch eine „PresciSense“ Laser-Navigation mit 3D-Mapping-System.

Zudem gibt es eine „verbesserte“ Vollgummibürste und eine Saugkraft von 4200 Pa, bei gleichmäßigem Abwärtsdruck von 300 g sowie 30 verschiedene Wasserdruckstufen. So soll sich Schmutz auch tief in Teppichen und in Ritzen entfernen lassen. Verbaut ist ein 350-ml-Wassertank und 470-ml-Schmutzbehälter.

Der Q7 Max+ ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Die Shopseite zum Gerät ist wie gesagt ab sofort online.

