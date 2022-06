Neuer Saugroboter: Roborock S7 Pro Ultra vorab entdeckt

Roborock baut sein Portfolio an Saugrobotern der S7-Reihe weiter aus, für 2022 steht noch der Roborock S7 Pro auf dem Plan. Finale Details haben wir keine, aber er soll sich wohl zwischen dem Roborock S7 und Roborock S7 MaxV einordnen.

Der Roborock S7 Pro Ultra kann ab sofort bei Amazon für 999 Euro bestellt werden, aber die Pressemitteilung von Roborock steht noch aus. Bei der Saugleistung kann das Pro-Modell mit dem MaxV-Modell mithalten (beide kommen hier auf 5100 Pa).

Was viele freuen dürfte: Die Pro-Version gibt es in Weiß, den MaxV kann man ja nur in Schwarz kaufen und da sieht man den Staub deutlich schneller. Ich mag zwar grundsätzlich schwarze Technik lieber, nur bei Saugrobotern bevorzuge ich Weiß.

Sieht so aus, als ob die Kameras beim Roborock S7 Pro fehlen, Lidar ist aber auch hier vorhanden. Der Roborock S7 MaxV Ultra kostet 1.399 Euro in Deutschland, ich würde mal behaupten, dass das hier für viele die attraktivere Option sein könnte.

