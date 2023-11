Roborock Zeo One: Preis für Waschtrockner bekannt

Roborock steigt mit einem Waschtrockner in eine neue Kategorie ein und kündigte im Sommer den Zeo One für Deutschland an. Einen Preis gab es damals nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass es ein vierstelliger Betrag bei uns werden könnte.

So ist es auch, denn der Roborock Zeo One kostet 1.249,99 Euro in Deutschland und kann ab sofort vorbestellt werden. Der Verkauf findet über MediaMarkt und über Saturn statt und startet am 9. November, weitere Shops sind nicht bekannt.

Über die deutsche Webseite von Roborock gibt es mehr Details, es sieht aber so aus, als ob der Waschtrocker bereits ausverkauft ist. Jedenfalls ist auf den Seiten der Shops der Hinweis zu sehen, dass er schon „bald wieder verfügbar“ sein wird.

Der Waschtrockner passt zwar durchaus zum Produktportfolio von Roborock, es ist aber dennoch eine neue Kategorie. Daher bin ich mal gespannt, ob die Kunden das annehmen und ob Roborock diese Kategorie in Zukunft noch weiter ausbaut.

Netflix: Bessere Bildqualität und Offline-Modus im günstigsten Abo Netflix hat vor einem Jahr sein werbefinanziertes Abonnement eingeführt und damit den Grundstein für eine strategische Vermarktung von Werbezeit gelegt. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Nutzer dieses Abos. […]1. November 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->