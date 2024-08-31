News

RTL+ sichert sich viele ZDF-Klassiker

RTL Deutschland hat sich in einem neuen Lizenzvertrag mit den ZDF Studios die Streaming-Rechte an zahlreichen erfolgreichen ZDF-Serien gesichert.

Insgesamt umfasst das Paket 1.000 Episoden, die ab dem 15. September 2024 in mehreren Schritten auf RTL+ verfügbar sein werden. Durch die Kooperation kann RTL+ sein Streaming-Angebot deutlich erweitern und ZDF-Klassiker einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Das umfangreiche Angebot wird schrittweise eingeführt: Ab dem 15. September 2024 starten ZDF-Krimiserien wie „Wilsberg“ und „Nord Nord Mord“ bei RTL+. Im Oktober folgen Dramaserien wie „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ und ab November runden Familienklassiker wie „Das Traumschiff“ und „Die Schwarzwald-Klinik“ das Angebot ab.

RTL+ hatte kürzlich erst eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet.


  1. Tom Buchenacker 👋
    sagt am

    Das heißt ich muss für Produktionen deren Herstellung ich als Gebührenzahler schon finanziert habe, jetzt wieder bezahlen wenn ich Sie sehen will? Oder laufen die dann noch parallel in der ZDF Mediathek?

    Antworten
    1. Mr_Ananas 🪴
      sagt am zu Tom Buchenacker ⇡

      Die werden „aus Lizenzgründen“ garantiert so lange aus der ZDF-Mediathek rausgenommen.

      Das wird dann als Vorteil zur den Zwangsgebührenzahler verkauft, weil dadurch mit den alten Schinken noch Einnahmen generiert werden.

      Antworten

