RTL+ sichert sich viele ZDF-Klassiker

RTL Deutschland hat sich in einem neuen Lizenzvertrag mit den ZDF Studios die Streaming-Rechte an zahlreichen erfolgreichen ZDF-Serien gesichert.

Insgesamt umfasst das Paket 1.000 Episoden, die ab dem 15. September 2024 in mehreren Schritten auf RTL+ verfügbar sein werden. Durch die Kooperation kann RTL+ sein Streaming-Angebot deutlich erweitern und ZDF-Klassiker einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Das umfangreiche Angebot wird schrittweise eingeführt: Ab dem 15. September 2024 starten ZDF-Krimiserien wie „Wilsberg“ und „Nord Nord Mord“ bei RTL+. Im Oktober folgen Dramaserien wie „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ und ab November runden Familienklassiker wie „Das Traumschiff“ und „Die Schwarzwald-Klinik“ das Angebot ab.

RTL+ hatte kürzlich erst eine neue Preisstruktur eingeführt, die sowohl neue Optionen als auch Änderungen bei bestehenden Abonnements beinhaltet.