Samsung ändert wohl Foldable-Strategie für 2025

Bei Samsung gibt es jedes Jahr die Diskussion, welcher Chip jetzt in der Galaxy S-Reihe zum Einsatz kommt. Nutzt man Qualcomm und die Snapdragon-Reihe oder schaut man sich intern um und lässt einen Exynos-Chip für die Reihe entwickeln?

Samsung: Zwei Flip-Modelle mit Exynos-Chip

Heute beschäftigen wir uns aber nicht mit der Galaxy S-Reihe, sondern mit den neuen Foldables, die im zweiten Halbjahr anstehen. Da deutet sich mittlerweile von mehreren Quellen der Schritt zu einem Exynos-Chip an – jedenfalls teilweise.

Das Samsung Galaxy Z Flip 7 könnte den neuen Exynos 2500 bekommen und das ganz neue Samsung Galaxy Flip SE den Exynos 2400. Details zum neuen Fold gibt es noch nicht, es wäre also möglich, dass Samsung hier auf Qualcomm setzt.

Während Samsung die Chip-Strategie bei der Galaxy S-Reihe immer wieder ändert und anpasst, so setzt man bei der Galaxy Z-Reihe bisher immer auf Qualcomm. Das könnte sich 2025 ändern, jedenfalls beim Foldable für den Massenmarkt, dem Flip.