Samsung ändert wohl Foldable-Strategie für 2025

Bei Samsung gibt es jedes Jahr die Diskussion, welcher Chip jetzt in der Galaxy S-Reihe zum Einsatz kommt. Nutzt man Qualcomm und die Snapdragon-Reihe oder schaut man sich intern um und lässt einen Exynos-Chip für die Reihe entwickeln?

Samsung: Zwei Flip-Modelle mit Exynos-Chip

Heute beschäftigen wir uns aber nicht mit der Galaxy S-Reihe, sondern mit den neuen Foldables, die im zweiten Halbjahr anstehen. Da deutet sich mittlerweile von mehreren Quellen der Schritt zu einem Exynos-Chip an – jedenfalls teilweise.

Das Samsung Galaxy Z Flip 7 könnte den neuen Exynos 2500 bekommen und das ganz neue Samsung Galaxy Flip SE den Exynos 2400. Details zum neuen Fold gibt es noch nicht, es wäre also möglich, dass Samsung hier auf Qualcomm setzt.

Während Samsung die Chip-Strategie bei der Galaxy S-Reihe immer wieder ändert und anpasst, so setzt man bei der Galaxy Z-Reihe bisher immer auf Qualcomm. Das könnte sich 2025 ändern, jedenfalls beim Foldable für den Massenmarkt, dem Flip.

Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Samsung Galaxy S25-Reihe kommt: Das Datum für 2025 steht

Es hat sich bereits angedeutet, jetzt ist es mehr oder weniger offiziell, denn bei Samsung hat man die Einladungen zwar…

18. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Ich hoffe sehr, dass die Fold-Reihe bei Qualcomm bleibt. Bei diesen Preisen will ich auch das Beste vom Besten haben und das gilt insbesondere für den verbauten Prozessor. Gut, bei der Kamera hat sich dieser Wunsch bis heute nicht erfüllt, aber nun ja…

    Bei den Foldables kommt es für mich umso stärker auf die Effizienz des Stromverbrauchs an, da möchte ich keine Kompromisse bei dem verbauten Chip eingehen und da hinkt der Exynos nach wie vor deutlich hinter der jeweiligen Snapdragon-Generation hinterher. Denn Fakt ist auch: Selbst wenn Samsung durch die Bank auf einen Exynos setzt, würde sich das NICHT im Preis widerspiegeln, sondern vielmehr die Ersparnis auf Komponentenseite in die Verkaufsmarge überführt.

    Aber Stand jetzt wird mein Fold noch ein paar Jahre länger herhalten müssen, bis sich insgesamt deutlich mehr tut als nur ein bisschen mehr Power, ein etwas anderes Seitenverhältnis und feingeschliffeneres Design.

