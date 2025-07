Der Samsung Galaxy Ring kommt: Preis und Datum für Deutschland

Samsung teaserte den ersten Galaxy Ring erstmals auf einem Event im Januar an, aber man lieferte erst heute die finalen Details. Es gab zwar zahlreiche Leaks in den letzten Tagen, aber einige warten dann doch auf die finalen und offiziellen Details.

Die UVP für den Samsung Galaxy Ring, den es in mehreren Größen und Farben in Deutschland gibt, liegt bei 449 Euro, damit ist er also teurer als eine Galaxy Watch selbst. Ein Abo, welches sich im Vorfeld andeutet, gibt es hier aber doch nicht.

Ein Samsung Galaxy Ring aus Titan

Das Gewicht liegt bei 2,3 bis 3 Gramm, die Breite bei 7 mm und die Dicke bei 2,6 mm, es gibt eine IP68-Zertifizierung, drei Titan-Farben (Schwarz und Silber sind matt, Gold ist glänzend) und eine Ladestation mit LED ist im Lieferumfang dabei.

Man kann zwischen neun Größen wählen, es gibt diverse Tracking-Optionen für den Sport, man kann mit einer Geste das Samsung-Smartphone „steuern“ (Dinge wie den Alarm ausschalten) und es gibt ein Zusammenspiel mit der Galaxy Watch.

Tragt ihr Ring und Uhr, dann erkennt Samsung Health das und deaktiviert auch ein paar Sensoren am Ring, um Akku zu sparen. Diese liegt übrigens bei 6-7 Tagen, je nach Größe des Rings, die Ladestation lädt euren Ring bis zu 15 Mal wieder auf.

Der Samsung Galaxy Ring startet im Juli

Marktstart ist am 24. Juli und ihr bekommt erst ein Kit von Samsung geschickt, mit dem eure Größe ermittelt wird, dann erfolgt der Kauf. In Samsung Stores (und auch bei einigen Händlern) werden diese Kits natürlich auch lokal vor Ort verfügbar sein.

Ich finde den Trend der Fitness-Ringe durchaus interessant, sehe aber weiterhin keinen Mehrwert zu meiner Smartwatch. Mal schauen, wie gut der Samsung Galaxy Ring ankommt und wie er sich verkauft. Weitere Details gibt es direkt bei Samsung.

