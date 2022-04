Samsung Galaxy S23 könnte mit MediaTek-Chip kommen

Samsung könnte in Zukunft auch einige Modelle mit einem Chip von MediaTek auf den Markt bringen, das haben wir schon letzten Monat erfahren. Doch welche der kommenden Modelle sind dabei? Ich hätte auf die Galaxy A-Reihe getippt und liege damit vermutlich falsch. Laut Business Korea peilt man eher Highend-Modelle an.

Neues FE-Modell mit MediaTek-Chip?

Das erste Gerät mit einem MediaTek-Chip soll das kommende Samsung Galaxy S22 FE sein, mit dem wir im Spätsommer oder Herbst rechnen. Und 2023 folgt die S23-Reihe. Allerdings könnte das uns nicht betreffen, denn Samsung überlegt laut der Quelle, dass man die MediaTek-Chip eher in asiatischen Ländern nutzen möchte.

Da stellt sich dann nur die Frage: Wird Samsung in Zukunft tatsächlich Qualcomm, Exynos und MediaTek in der S23-Reihe nutzen? Qualcomm in den USA, Exynos in Europa und MediaTek in Asien? Die aktuelle Strategie mit zwei unterschiedlichen Chips kommt schon nicht gut an, drei Chips wären vermutlich noch schlimmer.

MediaTek hat sich positiv entwickelt, das soll keine Kritik an der Dimensity-Reihe sein, der Dimensity 9000 ist sicher eine gute Option. Es würde mich aber schon sehr wundern, wenn Samsung auf drei unterschiedliche Chips setzt. Und es sieht derzeit nicht so aus, als ob man sich von der Exynos-Reihe trennen möchte.

