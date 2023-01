Samsung Galaxy S23 Ultra: Die neue Kamera im Detail

Samsung wird uns in wenigen Tagen die neue Galaxy S-Reihe vorstellen und es gab hier schon viele Leaks. Wir hatten sogar schon die Spezifikationen des Samsung Galaxy S23 Ultra und Pressebilder tauchen quasi täglich bei vielen Quellen auf.

Am Ende ein normales Android-Flaggschiff für 2023, doch in der heutigen Zeit ist die Kamera für viele Nutzer der vielleicht letzte spannende Punkt. Und da haben wir jetzt sogar die Details für alle Kameras des Samsung Galaxy S23 Ultra für euch:

Hauptkamera: Samsung nutzt den neuen HP2-Sensor mit 200 MP, bisher kam der HM3 mit 108 MP zum Einsatz. Die Sensoren stammen von Samsung und der neue Sensor wurde vor ein paar Tagen offiziell vorgestellt.

Samsung nutzt den neuen HP2-Sensor mit 200 MP, bisher kam der HM3 mit 108 MP zum Einsatz. Die Sensoren stammen von Samsung und der neue Sensor wurde vor ein paar Tagen offiziell vorgestellt. Ultraweitwinkel-Kamera: Hier bleibt es bei 12 MP, aber es gibt ein Upgrade vom Sony IMX563 auf den Sony IMX564. Der ist neu, aber ich weiß nicht, ob das ein großer Sprung sein wird.

Hier bleibt es bei 12 MP, aber es gibt ein Upgrade vom Sony IMX563 auf den Sony IMX564. Der ist neu, aber ich weiß nicht, ob das ein großer Sprung sein wird. Zoom-Kamera: Es bleibt beim Sony IMX754 in beiden Fällen und es gibt wieder einen 3-fachen und 10-fachen Zoom (mit Periskop-Technologie). Eine komplett neue Zoom-Kamera soll für kommendes Jahr geplant sein.

Es bleibt beim Sony IMX754 in beiden Fällen und es gibt wieder einen 3-fachen und 10-fachen Zoom (mit Periskop-Technologie). Eine komplett neue Zoom-Kamera soll für kommendes Jahr geplant sein. Frontkamera: Da wechselt Samsung vom GH1 mit 40 MP zum 3LU mit 12 MP, was kein schlechtes Zeichen sein muss, denn die Zahl der Megapixel ist nicht relevant (auch wenn Samsung das bei der Hauptkamera sicher anders vermarkten wird).

Entscheidend ist natürlich am Ende immer die Software für die Kamera in der heutigen Zeit und da soll es in diesem Jahr bessere Porträtaufnahmen (unscharfer Hintergrund) geben und Fotos bei schlechtem Licht wurden ebenfalls optimiert.

Klingt wie immer nach Evolution und nicht nach Revolution, aber die Zeiten der großen Sprünge sind lange vorbei. Es klingt aber so, als ob das dennoch für die heutige Zeit ein verhältnismäßig großer Sprung für das Samsung-Flaggschiff ist.

Video: Das Samsung Galaxy S23

