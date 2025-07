Samsung Galaxy S25: Die Verwirrung ist perfekt

Seit ein paar Jahren wird die Exynos-Reihe in den Märkten kritisiert, in denen sie Samsung bei den Galaxy S-Flaggschiffen nutzt. Daher entschied man sich letztes Jahr gegen die eigenen Chips und für Qualcomm mit der Snapdragon-Reihe.

In diesem Jahr gab es dann allerdings eine Mischform, einige Modelle kamen mit Exynos-Chip, andere mit Snapdragon-Chip. Aber auch das hing vom Markt ab. Bei Samsung gibt es bei der Galaxy S24-Reihe keine einheitliche Chip-Strategie.

Samsung: Exynos kommt erst 2027 wieder

Das könnte sich 2025 ändern, denn Samsung soll bei der Galaxy S25-Reihe nur auf Snapdragon-Chips setzen. Und übrigens auch bei der Galaxy S26-Reihe für 2026. Samsung plant angeblich erst für 2027 wieder den Schritt zu den Exynos-Chips.

In den letzten Jahren gab es viele Gerüchte dieser Art, mal stand im Raum, dass alle Geräte mit Exynos und mal alle mit Snapdragon kommen. Vermutlich lagen aber nicht alle falsch, denn es waren auch gute Quellen in all den Jahren dabei, die aus heutiger Sicht falsch lagen. Samsung hat die Strategie aber sicher öfter angepasst.

Also, im Moment lautet der Plan wohl, dass alle S25-Modelle den Snapdragon 8 Elite nutzen und alle S26-Modelle den Nachfolger. Bei der S25-Reihe dürfte die Sache beschlossen sein, das glaube ich, aber warten wir mal, was 2026 passiert.

-->