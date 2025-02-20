Samsung Galaxy S25 Edge: Neues Material für die Rückseite

Samsung wird im zweiten Quartal das Galaxy S25 Edge auf den Markt bringen, das leichteste und dünnste Highend-Modell der letzten Jahre. Laut SamMobile gibt es hier einen neuen Ansatz beim Material, der anders als bei anderen Modellen ist.

Der Rahmen des Edge ist laut Quelle aus Aluminium (Armor Aluminum), aber auf der Rückseite kommt Keramik zum Einsatz. Man weiß nicht, ob Samsung hier 100 Prozent nutzt oder es eine Mischung aus Keramik und Glas ist, aber es ist definitiv kein Gorilla Glass Victus 2, welches die anderen drei Galaxy S25-Modelle nutzen.

Bei Apple steht im Herbst auch ein besonders dünnes iPhone an, da setzt man zum Beispiel weiterhin auf Titan, obwohl das restliche Lineup auf Aluminium setzt. Bei den dünnen Smartphones ist wichtig, dass sie stabil sind, damit man sie nicht so schnell biegen kann. Schlagzeilen wie beim iPhone 6 (Bendgate) will keiner haben.