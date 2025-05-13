Smartphones

Samsung Galaxy S25 Edge: Das Neue im Lineup hat einen Preis

Samsung Galaxy S25 Edge Header

Samsung hat heute die finalen Details zum Galaxy S25 Edge genannt, welches man erstmals mit der S25-Reihe im Januar ankündigte. Man will noch vor Apple starten, aber das hat seinen Preis, denn es geht bei 1.249 Euro mit 256 GB Speicher los.

Wer 512 GB möchte, der zahlt 1.369 Euro in Deutschland und man kann beide Modelle in den Farben Titan Silber, Titan Jetblack und Titan Icyblue erwerben. Der Verkauf findet über den Online Shop von Samsung (oder die passende App) statt.

Samsung Galaxy S25 Edge Details

Eckdaten? Es gibt ein 6,7 Zoll großes OLED-Display (QHD+) mit 120 Hz, einen Snapdragon 8 Elite, 12 GB RAM und drei Kameras. Eine mit 12 MP auf der Front und zwei auf der Rückseite, der Hauptsensor besitzt 200 MP und Ultraweitwinkel-Fotos sind mit 12 MP möglich. Kommen wir zu einer weiteren, sehr spannenden Frage.

Der Akku ist mit 3.900 mAh sehr knapp bemessen und kann auch nur mit 25 Watt geladen werden, da wäre mit Blick auf die Kapazität mehr möglich. Aber es gibt kabelloses Laden. Und ein Detail ist bei einem besonders leichten und dünnen Modell sehr wichtig: Es ist 75,6 x 158,2 x 5,8 mm groß und wiegt ca. 163 Gramm.

Samsung Galaxy S25 Edge Seite

Ausgeliefert wird das Samsung Galaxy S25 Edge direkt mit Android 15 und One UI 7, es gibt die üblichen 7 Jahre Updates und eine IP68-Zertifizierung ebenfalls. Die relevante Frage wird allerdings eine andere sein: Wird dieses Modell auch gekauft?

Samsung und Apple machen den Anfang mit ihren dünnen und leichten Highend-Modellen, bei denen man Abstriche machen muss, der Rest wird folgen. Ich bin sehr (!) gespannt, ob das ein kurzer Trend oder eine feste Produktkategorie wird.

Apple Iphone 17 Pro Blau Mockup

Apple will das neue iPhone wieder teurer machen

Apple denkt laut Wall Street Journal über einen Preisanstieg beim kommenden iPhone im Herbst nach, das 17er-Lineup könnte demnach teurer…

12. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Der Trend zu ultradünnen Handys ist der dümmste, den ich in den letzten 5 Jahren in der Handy Branche gesehen habe.

