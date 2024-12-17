Samsung Galaxy S25: Ende der SIM-Karte und eine mögliche Kamerataste

Samsung wird uns in etwa einem Monat die Galaxy S25-Reihe vorstellen und die Gerüchteküche hat uns heute mal wieder zwei mögliche Details geliefert, die man bei SamMobile aufgegriffen hat. Es gibt neue Bilder des Samsung Galaxy S25+.

Hier deutet sich an, dass Samsung den Slot für die physische SIM-Karte mit der Galaxy S25-Reihe streichen und dem Weg von Apple (seit dem iPhone 14) folgen könnte. Wichtig ist aber, dass es wohl ein US-Modell ist, nicht die globale Version.

Apple wird aber wohl mit dem iPhone 17 Air die physische SIM-Karte in weiteren Ländern entfernen und es wäre möglich, dass es jetzt langsam losgeht und bald die eSIM übernimmt. Doch die Bilder deuten noch eine Neuerung bei Samsung an.

Auf der einen Seite sieht man einen Knopf, der ein bisschen an die Kamerataste von Apple erinnert, die man mit der 16er-Reihe beim iPhone eingeführt hat. Sehen wir das auch bei Samsung? Schwer zu sagen, denn auf den älteren Renderbildern war das noch nicht zu sehen. Wundern würde es mich nicht, warten wir weitere Leaks ab.