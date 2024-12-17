Smartphones

Samsung Galaxy S25: Ende der SIM-Karte und eine mögliche Kamerataste

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Samsung Galaxy S25 Plus Leak Header

Samsung wird uns in etwa einem Monat die Galaxy S25-Reihe vorstellen und die Gerüchteküche hat uns heute mal wieder zwei mögliche Details geliefert, die man bei SamMobile aufgegriffen hat. Es gibt neue Bilder des Samsung Galaxy S25+.

Hier deutet sich an, dass Samsung den Slot für die physische SIM-Karte mit der Galaxy S25-Reihe streichen und dem Weg von Apple (seit dem iPhone 14) folgen könnte. Wichtig ist aber, dass es wohl ein US-Modell ist, nicht die globale Version.

Apple wird aber wohl mit dem iPhone 17 Air die physische SIM-Karte in weiteren Ländern entfernen und es wäre möglich, dass es jetzt langsam losgeht und bald die eSIM übernimmt. Doch die Bilder deuten noch eine Neuerung bei Samsung an.

Auf der einen Seite sieht man einen Knopf, der ein bisschen an die Kamerataste von Apple erinnert, die man mit der 16er-Reihe beim iPhone eingeführt hat. Sehen wir das auch bei Samsung? Schwer zu sagen, denn auf den älteren Renderbildern war das noch nicht zu sehen. Wundern würde es mich nicht, warten wir weitere Leaks ab.

Huawei P50 Pro Hand

Huawei setzt weiterhin auf (veraltetes) Android

Huawei darf seit einigen Jahren kein Android mit Google-Diensten nutzen und hat sich daher auch beim Marketing zunehmen von Android…

16. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. rogh 🌀
    sagt am

    Esim heißt Gerätefreiheit. Wir bewegen uns leider zurück. Damit der Hersteller 10ct spart bei Geräten im oberen drei oder gar vierstelligen Bereichen.

    Antworten
    1. rogh 🌀
      sagt am zu rogh ⇡

      Ich meinte sim, nicht esim

      Antworten
    2. Alfons 🌀
      sagt am zu rogh ⇡

      jep, in Deutschland oder europa (?) sicher kein guter Weg. Der Wechsel kostet fast überall noch 10 Euro, und wenn man mal im ausland eine andere benötigt, könnte das auch schwierig werden

      Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Können die eSim Smartphones Dual-Sim?

    Aktuell hole ich mir für den Asien-Ausflug immer eine temporäre Sim Karte für dort (inkl. Datenvolumen), wie funktioniert das dann? Brauchen diese Anbieter dann spezielle Apps?

    Antworten
    1. Dennis 🏅
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Jupp, ist kein Problem mit Dualsim bei eSIM.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Dennis ⇡

        Danke!

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S25: Ende der SIM-Karte und eine mögliche Kamerataste
Weitere Neuigkeiten
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming
DHL erweitert Paketankündigungen auf vier Sprachen
in Dienste
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Elektromobilität: Fast 5.000 Kommunen ohne Infrastruktur
in Mobilität
PAYBACK wird zum Kundenkarten-Wallet
in Handel
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Prime Video erweitert Angebot um Filme in Deutscher Gebärdensprache
in News
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung beim Festgeldkonto
in Fintech
Silent Hill f angezockt: Der Horror ist zurück
in Gaming