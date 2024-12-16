Huawei setzt weiterhin auf (veraltetes) Android

Huawei darf seit einigen Jahren kein Android mit Google-Diensten nutzen und hat sich daher auch beim Marketing zunehmen von Android distanziert. Doch EMUI war im Kern eben immer Android. Das änderte sich in diesem Jahr allerdings in China.

Dort setzt man auf eine neue Version von Harmony, die angeblich nichts mehr mit Android zu tun hat. Und global? Da setzt Huawei auch mit dem Schritt zu EMUI 15 (bisher war EMUI 14.2 aktuell) weiterhin auf Android. Übrigens auf eine alte Version.

Basis für EMUI ist erneut Android 12, man nutzt bei Huawei also weiterhin eine alte Version, auch wenn es seit Sommer bereits Android 15 als AOSP-Release gibt. Das nur am Rande, Huawei-Smartphones spielen bei uns zwar keine Rolle mehr, aber ich finde die Entwicklung rund um EMUI, HarmonyOS und Huawei derzeit interessant.