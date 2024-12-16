Huawei setzt weiterhin auf (veraltetes) Android
Huawei darf seit einigen Jahren kein Android mit Google-Diensten nutzen und hat sich daher auch beim Marketing zunehmen von Android distanziert. Doch EMUI war im Kern eben immer Android. Das änderte sich in diesem Jahr allerdings in China.
Dort setzt man auf eine neue Version von Harmony, die angeblich nichts mehr mit Android zu tun hat. Und global? Da setzt Huawei auch mit dem Schritt zu EMUI 15 (bisher war EMUI 14.2 aktuell) weiterhin auf Android. Übrigens auf eine alte Version.
Basis für EMUI ist erneut Android 12, man nutzt bei Huawei also weiterhin eine alte Version, auch wenn es seit Sommer bereits Android 15 als AOSP-Release gibt. Das nur am Rande, Huawei-Smartphones spielen bei uns zwar keine Rolle mehr, aber ich finde die Entwicklung rund um EMUI, HarmonyOS und Huawei derzeit interessant.
Verstehe nicht wieso Huawei Harmony OS nur in Chin etablieren möchte. Außerhalb von China wird doch kaum noch Huawei Smartphones gekauft, sodass man auch nichts zu verlieren hat, wenn man auf Android verzichtet.
Würde man Android streichen, dann würde Huawei auch die letzten Nutzer verlieren. Kein Dienst wird so eine kleine Plattform mit einer App unterstützen und ohne Sideloading von Android-Apps wäre das der Todesstoß.
Ich habe so meine Zweifel, dass EMUI, Harmony etc., halt diese ganzen chinesischen Systeme was anderes sind als ein verstecktes Android unter der Haube.
Schon vor 20 Jahren waren die kommunistischen Länder groß darin ihrer Bevölkerung „eigene“ Betriebssysteme unterzujubeln und das waren praktisch immer irgendwelche selbstgestrickten Linux Distributionen aber nie was eigenes.
Echt schade, ich vermisse immer noch den Formfaktor meines Huawei P30 Pro, besonders dank des leicht abgerundeten Displays. Es war einfach das perfekte Handy für mich. Das Pixel 8 Pro ist schon ein ordentlicher und schwerer Klopper dagegen.
Hätte Huawei eine Möglichkeit geschaffen den Bootloader zu öffnen und die Treiber für den Prozessor offengelegt, gäbe es bestimmt zahlreiche Custom Roms und ich hätte immer noch das P30 Pro im Einsatz – oder eins der Nachfolgegeräte. Aber so, kommt mir in der aktuellen Situation so schnell kein Huawei mehr ins Haus.
Die aktuellen Huaweis sind aber auch nicht mehr anders, sehr ähnliche Größe und Gewicht. Kannst doch nicht uralte Handys mit deutlich aktuelleren Geräten vergleichen.
Da hast Recht, aber ich mag auch noch die abgerundeten Kanten von meinem Corona Handy S20+
Also Samsung
Hatte für fast einen Monat das pura 70 ultra. Das Argument mit dem veralteten Android im Artikel ist nicht der Rede wert. Huawei hat daraus seine eigene Oberfläche gestrickt, die funktionell und optisch über Android 12 hinausreicht. Das mal am Rande. Zum Gerät: 1+ Hardware. Softwareseitig setzt mehr als erwartet und die für mich drastischen Einschränkungen waren mir den angesagten Preis nicht wert. Habe es wieder abgegeben.