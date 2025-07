Samsung Galaxy S25 Ultra kommt mit alter Display-Technologie

Es wundert mich hin und wieder, dass Samsung nicht immer auf die aktuellste und beste OLED-Technologie von Samsung Display selbst setzt. Das gab es schon häufiger und angeblich wird das auch beim Samsung Galaxy S25 Ultra so sein.

Laut Ross Young, der vielleicht besten Display-Quelle in der Branche, kommt im neuen Flaggschiff noch nicht die sogenannte M14-Technologie zum Einsatz, man setzt aus Kostengründen auf die M13-Technologie. Warum ist das aber schlecht?

Samsung verzichtet auf effizienteres Display

Nun, einen Unterschied wird man kaum sehen, da sind OLED-Displays seit einer Weile ausgereift, aber das neue Panel ist bis zu 30 Prozent effizienter und bis zu 20 Prozent langlebiger. Vor allem die bessere Effizienz wäre für die Akkulaufzeit gut.

Samsung Display scheint die Panels aber lieber an die Konkurrenz verkaufen zu wollen, Apple nutzt zum Beispiel die M14-Technologie bei der iPhone 16 Pro-Reihe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung so eine Entscheidung getroffen und nicht die aktuellste OLED-Generation selbst verbaut hat. In den normalen Smartphones ist das auch vollkommen okay, aber wenn man schon ein „Ultra“ im Lineup hat, was extrem teuer ist, dann kann man durchaus erwarten, dass das hier verbaut ist.

