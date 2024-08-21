Samsung Galaxy S25 Ultra soll einen Hauch kompakter werden
Das Samsung Galaxy S25 Ultra für 2025 bleibt das große Flaggschiff im Lineup, aber für das kommende Jahr seht wohl doch ein überarbeitetes Design an. Und Samsung hat das Gehäuse so überarbeitet, dass es mit 77,6 mm kompakter ist.
Zugegeben, der Unterschied zu den 79 mm des Samsung Galaxy S24 Ultra wird nicht gravierend sein, aber ein dünnerer Rahmen und ein schmaleres Gehäuse sind geplant und man dürfte es merken. Und das Display wird einen Hauch breiter.
Das Design des Samsung Galaxy S25 Ultra wird wohl an allen Seiten gleich sein, das Samsung Galaxy S24 Ultra ist ja oben und unten ganz flach und kantig und an den Seiten rund. Das neue Flaggschiff orientiert sich wohl etwas mehr am iPhone.
Klingt jetzt gar nicht so schlecht in meinen Augen, denn das Note-Design hat so langsam aber sicher ausgedient und ich wäre für einen frischen Anstrich bereit. Ich. hätte zwar auch gerne ein kompaktes Ultra, aber das wird es wohl nicht geben.
in Marktgeschehen
Mir sind die Ecken des S24 ultra zu spitz gewesen, sodass ich es leider retourniert habe, obwohl es technisch gesehen mein Favorit war. Das S24+ war optimal von der Form, jedoch technisch nicht optimal. Kommt da doch ein Handschmeichler?
ohne sicheren Face Unlock ohne mich. Dann lieber ein Pixel oder Honor.
Hast du es selbst schon geschafft den face unlock auszutricksen ?
Selbst wenn, würdest du es nicht kaufen, richtig? ;) Dafür hat es einen sicheren Fingerabdruckscanner.