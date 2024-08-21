Samsung Galaxy S25 Ultra soll einen Hauch kompakter werden

Das Samsung Galaxy S25 Ultra für 2025 bleibt das große Flaggschiff im Lineup, aber für das kommende Jahr seht wohl doch ein überarbeitetes Design an. Und Samsung hat das Gehäuse so überarbeitet, dass es mit 77,6 mm kompakter ist.

Zugegeben, der Unterschied zu den 79 mm des Samsung Galaxy S24 Ultra wird nicht gravierend sein, aber ein dünnerer Rahmen und ein schmaleres Gehäuse sind geplant und man dürfte es merken. Und das Display wird einen Hauch breiter.

Continue to discuss the details of S25 Ultra

Compared to S24Ultra, the body width has been reduced to 77.6mm, which is the same as the iPhone 16 Pro Max.Thanks to the reduced border, the screen reaching 6.86 inches. pic.twitter.com/fjxy0iRar9 — PhoneArt (@UniverseIce) August 21, 2024

Das Design des Samsung Galaxy S25 Ultra wird wohl an allen Seiten gleich sein, das Samsung Galaxy S24 Ultra ist ja oben und unten ganz flach und kantig und an den Seiten rund. Das neue Flaggschiff orientiert sich wohl etwas mehr am iPhone.

Klingt jetzt gar nicht so schlecht in meinen Augen, denn das Note-Design hat so langsam aber sicher ausgedient und ich wäre für einen frischen Anstrich bereit. Ich. hätte zwar auch gerne ein kompaktes Ultra, aber das wird es wohl nicht geben.