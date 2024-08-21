Smartphones

Samsung Galaxy S25 Ultra soll einen Hauch kompakter werden

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Das Samsung Galaxy S25 Ultra für 2025 bleibt das große Flaggschiff im Lineup, aber für das kommende Jahr seht wohl doch ein überarbeitetes Design an. Und Samsung hat das Gehäuse so überarbeitet, dass es mit 77,6 mm kompakter ist.

Zugegeben, der Unterschied zu den 79 mm des Samsung Galaxy S24 Ultra wird nicht gravierend sein, aber ein dünnerer Rahmen und ein schmaleres Gehäuse sind geplant und man dürfte es merken. Und das Display wird einen Hauch breiter.

Das Design des Samsung Galaxy S25 Ultra wird wohl an allen Seiten gleich sein, das Samsung Galaxy S24 Ultra ist ja oben und unten ganz flach und kantig und an den Seiten rund. Das neue Flaggschiff orientiert sich wohl etwas mehr am iPhone.

Klingt jetzt gar nicht so schlecht in meinen Augen, denn das Note-Design hat so langsam aber sicher ausgedient und ich wäre für einen frischen Anstrich bereit. Ich. hätte zwar auch gerne ein kompaktes Ultra, aber das wird es wohl nicht geben.


Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Andiarbeit 👋
    sagt am

    Mir sind die Ecken des S24 ultra zu spitz gewesen, sodass ich es leider retourniert habe, obwohl es technisch gesehen mein Favorit war. Das S24+ war optimal von der Form, jedoch technisch nicht optimal. Kommt da doch ein Handschmeichler?

    Antworten
  2. Rainy 🏅
    sagt am

    ohne sicheren Face Unlock ohne mich. Dann lieber ein Pixel oder Honor.

    Antworten
    1. hugo 🌀
      sagt am zu Rainy ⇡

      Hast du es selbst schon geschafft den face unlock auszutricksen ?

      Antworten
    2. DeziByte 🏆
      sagt am zu Rainy ⇡

      Selbst wenn, würdest du es nicht kaufen, richtig? ;) Dafür hat es einen sicheren Fingerabdruckscanner.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S25 Ultra soll einen Hauch kompakter werden
Weitere Neuigkeiten
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News