Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: So sieht das neue Tablet aus
Samsung hat noch ein paar neue Produkte für 2024 parat, wie ein Galaxy S24 FE, was man sogar schon selbst bestätigt hat, wenn auch nur indirekt. Doch es gibt auch neue Tablets in diesem Jahr, denn die Galaxy Tab S10-Reihe steht bald an.
In diesem Jahr gibt es allerdings nur zwei Tablets, denn ein Samsung Galaxy Tab S10 ist nicht geplant. Wir bekommen ein Samsung Galaxy Tab S10 Plus und ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, welches jetzt auf einem Pressebild zu sehen ist.
Evan Blass hat das Bild auf X veröffentlicht und wie man sieht, gibt es das gleiche Design, wie in den letzten Jahren, inklusive Notch. Ich gehe davon aus, dass es ein Samsung Galaxy Tab S9 Ultra mit etwas besseren Hardware (Chip und Co.) ist.
Fehler melden12 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Für mich sind Tablets inzwischen überflüssig. Ich habe noch mein uraltes Acer aber das dient fast nur als Wecker. Seitdem Handys mit 6 Zoll Standard sind, sind das praktische Alternativen.
Ausnahme wäre natürlich wenn man tatsächlich auf dem Gerät z.B. etwa malen möchte. Aber die meisten Tablets bieten keine entsprechenden Screens.
Eine Alternative zu nem iPad Mini mit potenter Hardware auf Android Basis wäre mal interessant. Schade, dass es da im8 Zoll Bereich nichts gibt.
Lenovo Legion Tab. sind zwar 8,8 Zoll kommt aber mit nem „potenten“ SD8+ Gen1.
Der 8-Zoll-Bereich wird mittlerweile von aufklappbaren Flip-Smartphones abgedeckt, daher gibt es nur noch große Tablets geben.
Meine Güte, verlinkt doch mal eure Quellen, wenn ihr sie ausnahmsweise schon nennt.
Geht nicht, sein Account ist privat.
Sie wissen also, dass ihr keine Leser habt, die Blass folgen? Wäre mal ein Service. Genau wie das generelle Nennen von Quellen, auf die Sie doch immer so viel wert legen.
Nein, ich kann einen Beitrag bei X hier nicht einbinden, wie wir das normalerweise immer bei X machen, wenn ein Account öffentlich ist.
Naja, einen Link könnte man ja trotzdem setzen am Ende des Artikels. Man muss den Post ja nicht einbinden. Die Aussage macht also nur bedingt Sinn.
Das sehen dann aber 99 Prozent der Leser nicht. Aber ja, könnte man, ich habe mich für diesen Weg entschieden.
Hallo, Rainbird. 👋 Netter Versuch.
war auch mein erster Gedanke.. 😂