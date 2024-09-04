Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: So sieht das neue Tablet aus

Samsung hat noch ein paar neue Produkte für 2024 parat, wie ein Galaxy S24 FE, was man sogar schon selbst bestätigt hat, wenn auch nur indirekt. Doch es gibt auch neue Tablets in diesem Jahr, denn die Galaxy Tab S10-Reihe steht bald an.

In diesem Jahr gibt es allerdings nur zwei Tablets, denn ein Samsung Galaxy Tab S10 ist nicht geplant. Wir bekommen ein Samsung Galaxy Tab S10 Plus und ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, welches jetzt auf einem Pressebild zu sehen ist.

Evan Blass hat das Bild auf X veröffentlicht und wie man sieht, gibt es das gleiche Design, wie in den letzten Jahren, inklusive Notch. Ich gehe davon aus, dass es ein Samsung Galaxy Tab S9 Ultra mit etwas besseren Hardware (Chip und Co.) ist.