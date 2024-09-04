Tablets

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: So sieht das neue Tablet aus

Samsung hat noch ein paar neue Produkte für 2024 parat, wie ein Galaxy S24 FE, was man sogar schon selbst bestätigt hat, wenn auch nur indirekt. Doch es gibt auch neue Tablets in diesem Jahr, denn die Galaxy Tab S10-Reihe steht bald an.

In diesem Jahr gibt es allerdings nur zwei Tablets, denn ein Samsung Galaxy Tab S10 ist nicht geplant. Wir bekommen ein Samsung Galaxy Tab S10 Plus und ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, welches jetzt auf einem Pressebild zu sehen ist.

Evan Blass hat das Bild auf X veröffentlicht und wie man sieht, gibt es das gleiche Design, wie in den letzten Jahren, inklusive Notch. Ich gehe davon aus, dass es ein Samsung Galaxy Tab S9 Ultra mit etwas besseren Hardware (Chip und Co.) ist.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Für mich sind Tablets inzwischen überflüssig. Ich habe noch mein uraltes Acer aber das dient fast nur als Wecker. Seitdem Handys mit 6 Zoll Standard sind, sind das praktische Alternativen.

    Ausnahme wäre natürlich wenn man tatsächlich auf dem Gerät z.B. etwa malen möchte. Aber die meisten Tablets bieten keine entsprechenden Screens.

  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Eine Alternative zu nem iPad Mini mit potenter Hardware auf Android Basis wäre mal interessant. Schade, dass es da im8 Zoll Bereich nichts gibt.

    1. Kurt 🔅
      sagt am zu Carlo ⇡

      Lenovo Legion Tab. sind zwar 8,8 Zoll kommt aber mit nem „potenten“ SD8+ Gen1.

    2. Malsabku 👋
      sagt am zu Carlo ⇡

      Der 8-Zoll-Bereich wird mittlerweile von aufklappbaren Flip-Smartphones abgedeckt, daher gibt es nur noch große Tablets geben.

  3. AMir 👋
    sagt am

    Meine Güte, verlinkt doch mal eure Quellen, wenn ihr sie ausnahmsweise schon nennt.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu AMir ⇡

      Geht nicht, sein Account ist privat.

      1. AMir 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Sie wissen also, dass ihr keine Leser habt, die Blass folgen? Wäre mal ein Service. Genau wie das generelle Nennen von Quellen, auf die Sie doch immer so viel wert legen.

        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu AMir ⇡

          Nein, ich kann einen Beitrag bei X hier nicht einbinden, wie wir das normalerweise immer bei X machen, wenn ein Account öffentlich ist.

          1. Dave 🪴
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Naja, einen Link könnte man ja trotzdem setzen am Ende des Artikels. Man muss den Post ja nicht einbinden. Die Aussage macht also nur bedingt Sinn.

            1. Oliver Schwuchow ♾️
              sagt am zu Dave ⇡

              Das sehen dann aber 99 Prozent der Leser nicht. Aber ja, könnte man, ich habe mich für diesen Weg entschieden.

        2. René Hesse 🔱
          sagt am zu AMir ⇡

          Hallo, Rainbird. 👋 Netter Versuch.

          1. Kurt 🔅
            sagt am zu René Hesse ⇡

            war auch mein erster Gedanke.. 😂

