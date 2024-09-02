Smartphones

Samsung Galaxy S25 überrascht uns mit Chip-Entscheidung

Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Samsung dürfte im Januar die neue Galaxy S25-Reihe für 2025 vorstellen und es war lange Zeit recht ruhig, doch so langsam tauchen die Gerüchte auf. Und es sieht so aus, als ob man uns bei der Chip-Entscheidung wieder etwas überraschen wird.

Mit der Galaxy S23-Reihe verabschiedete sich Samsung weltweit von den Exynos-Chips und nutzte weltweit die Snapdragon-Chips. Das kam gut an, aber mit der Galaxy S24-Reihe wählte Samsung schon wieder eine etwas andere Strategie.

Das Flaggschiff kommt mit dem Snapdragon 8 Gen 3, aber andere Modelle nicht unbedingt, das unterscheidet sich dann von Land zu Land. Doch der Exynos 2400 wurde recht positiv aufgenommen, daher dachten wir, dass man das so beibehält.

Samsung setzt voll auf Snapdragon 8 Gen 4

Vor ein paar Wochen wurde der Exynos 2500 vorgestellt, mit dem wir im Galaxy S25 und Galaxy S25+ gerechnet hätten, aber laut Ming-Chi Kuo und laut Hankyung (Medium aus Südkorea) wird Samsung weltweit den Snapdragon 8 Gen 4 nutzen.

Es sieht also so aus, als ob Samsung die Strategie schon wieder ändert und der Plan mit einem komplett neuen Chip für 2025, der mal die Runde machte, ebenfalls gestrichen wurde (oder sich verzögert). Qualcomm wird das sicher freuen und es gibt sicher wieder einen Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy mit etwas mehr Leistung.

