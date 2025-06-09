Samsung Galaxy Tab S11: Dieses Comeback wird viele Nutzer freuen

Samsung entschied sich letztes Jahr (mit der Galaxy Tab S10-Reihe) auf einen für viele ärgerlichen Fokus, denn es gab ein neues Plus- und Ultra-Modell, aber keine neue Basis. In diesem Jahr soll es aber wieder ein Samsung Galaxy Tab S11 geben.

Das berichtet „GalaxyClub“, die auch behaupten, dass das Samsung Galaxy Tab 11 Ultra einen etwas größeren Akku (ca. 5 Prozent) bekommt. Und was ist mit dem Samsung Galaxy Tab S11 Plus? Diese Version wird in diesem Jahr wohl gestrichen.

Samsung wechselt bei Tablets durch

Klingt so, als ob Samsung hier ähnlich wie bei der Galaxy Watch-Reihe vorgeht und ab sofort nicht mehr alle Versionen in jedem Jahr auf den Markt bringt. Wobei das Ultra womöglich sicher ist, bei den anderen Versionen wechselt man dann aber ab.

Als jemand, der ein Fan von Tablets mit ca. 10 bis 11 Zoll ist und die großen Modelle nicht mag, ist das aber eine sehr tolle Meldung. Vor allem in der Android-Welt gibt es in dieser Größe viel zu wenig Auswahl im Highend-Bereich, eine gute Nachricht.