Samsung Galaxy Tab S11: Dieses Comeback wird viele Nutzer freuen
Samsung entschied sich letztes Jahr (mit der Galaxy Tab S10-Reihe) auf einen für viele ärgerlichen Fokus, denn es gab ein neues Plus- und Ultra-Modell, aber keine neue Basis. In diesem Jahr soll es aber wieder ein Samsung Galaxy Tab S11 geben.
Das berichtet „GalaxyClub“, die auch behaupten, dass das Samsung Galaxy Tab 11 Ultra einen etwas größeren Akku (ca. 5 Prozent) bekommt. Und was ist mit dem Samsung Galaxy Tab S11 Plus? Diese Version wird in diesem Jahr wohl gestrichen.
Samsung wechselt bei Tablets durch
Klingt so, als ob Samsung hier ähnlich wie bei der Galaxy Watch-Reihe vorgeht und ab sofort nicht mehr alle Versionen in jedem Jahr auf den Markt bringt. Wobei das Ultra womöglich sicher ist, bei den anderen Versionen wechselt man dann aber ab.
Als jemand, der ein Fan von Tablets mit ca. 10 bis 11 Zoll ist und die großen Modelle nicht mag, ist das aber eine sehr tolle Meldung. Vor allem in der Android-Welt gibt es in dieser Größe viel zu wenig Auswahl im Highend-Bereich, eine gute Nachricht.
Irgendwie sinnfrei in meinen Augen. Samsung sollte lieber wieder einen größeren Release-Rhythmus angehen, damit sich die Upgrades auch mehr lohnen. Ein Tablet wechselt man bedeutend seltener als ein Smartphone, so zumindest meine Beobachtung bei mir selbst und in meinem Freundes-/Bekanntenkreis.
Ein „Mini“ mit acht bis neun Zoll wäre nicht schlecht.
Oh ja, so wie damals bei der Galaxy tabPRO-Serie, wo es mit nahezu gleicher Hardware Modelle mit 12,2 Zoll, 10,1 Zoll und 8,4 Zoll für jeden etwas gab. Das kleine TabPRO 8.4 habe ich JAhRELANG genutzt, einfach weil es danach keine wirkliche Alternative mehr gab und zum lesen war das der ideale Kompromiss aus Größe und Leistung.
Wenn die 2GB RAM nicht der Flaschenhals bei neueren Android-Versionen gewesen wären, hätte ich das heute noch im Gebrauch. Zum lesen (eBooks, Mangas), streamen und zocken nahezu perfekt. *InErinnerungSchwelg*