Firmware und OS

Samsung Galaxy Tab S8-Modelle: Update auf One UI 7 (Android 15) ist da

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Samsung Galaxy Tab S8 Plus Header
Bildquelle: Samsung Mobile Press https://www.samsungmobilepress.com/media-asse…

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat nun den Start des Rollouts für das große Android-Update One UI 7 auf Basis von Android 15 auch für die Modelle der achten Generation der Galaxy Tab-Serie angekündigt. Zuvor hatten bereits die Modelle namens Galaxy Tab S10 und Galaxy Tab S9 das Update erhalten.

One UI 7 auch für das Galaxy Tab S8

Im Februar 2022 wurde die Reihe im Rahmen eines Unpacked-Events offiziell angekündigt. Seither wurden mehrere Updates veröffentlicht, darunter One UI 5 (Android 13), One UI 5.1, One UI 5.1.1, One UI 6.0 (Android 14), One UI 6.1 und One UI 6.1.1.

Das neueste Update One UI 7.0 bringt einige Galaxy-AI-Funktionen, eine neue Benutzeroberfläche und viele weitere kleinere Anpassungen und Verbesserungen mit sich, wie in den Release Notes ausführlich beschrieben.

Hinsichtlich des Update-Supports werden die Galaxy-Tab-S8-Modelle noch One UI 8 (Android 16) erhalten, bevor sämtliche Modelle lediglich Sicherheitsupdates erhalten. Erst bei der aktuellen zehnten Generation kündigte Samsung einen siebenjährigen Update-Supportzeitraum für Android-Updates, One UI-Versionen und Sicherheitsupdates an.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Für mein S21 Ultra auch

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.
Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer
in Mobilität
Peloton Detail Header
Peleton verfolgt schon wieder ein neues Ziel
in News
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“
in Smartphones
Gta 6 2026 Header
Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“
in Gaming