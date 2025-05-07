Samsung Galaxy Tab S8-Modelle: Update auf One UI 7 (Android 15) ist da

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat nun den Start des Rollouts für das große Android-Update One UI 7 auf Basis von Android 15 auch für die Modelle der achten Generation der Galaxy Tab-Serie angekündigt. Zuvor hatten bereits die Modelle namens Galaxy Tab S10 und Galaxy Tab S9 das Update erhalten.

One UI 7 auch für das Galaxy Tab S8

Im Februar 2022 wurde die Reihe im Rahmen eines Unpacked-Events offiziell angekündigt. Seither wurden mehrere Updates veröffentlicht, darunter One UI 5 (Android 13), One UI 5.1, One UI 5.1.1, One UI 6.0 (Android 14), One UI 6.1 und One UI 6.1.1.

Das neueste Update One UI 7.0 bringt einige Galaxy-AI-Funktionen, eine neue Benutzeroberfläche und viele weitere kleinere Anpassungen und Verbesserungen mit sich, wie in den Release Notes ausführlich beschrieben.

Hinsichtlich des Update-Supports werden die Galaxy-Tab-S8-Modelle noch One UI 8 (Android 16) erhalten, bevor sämtliche Modelle lediglich Sicherheitsupdates erhalten. Erst bei der aktuellen zehnten Generation kündigte Samsung einen siebenjährigen Update-Supportzeitraum für Android-Updates, One UI-Versionen und Sicherheitsupdates an.