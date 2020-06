Samsung Galaxy: Unpacked-Event am 5. August möglich

Es stehen einige neue Produkte von Samsung im Raum und ein paar davon wird man wohl wie immer auf dem zweiten Unpacked-Event vorstellen, welches wie immer im August stattfinden könnte. Samsung ist in diesem Jahr aber unabhängig von einem lokalen Event und dürfte ein reines Online-Event planen.

Samsung Unpacked wohl am 5. August

Das könnte bereits am 5. August stattfinden, so eine Meldung aus Südkorea. Es sei noch nicht ganz sicher, aber Samsung peilt diesen Tag aktuell an. Der 5. August ist ein Mittwoch, was passen würde, denn das Unpacked-Event 2019, auf dem das Galaxy Note 10 vorgestellt wurde, fand ebenfalls an einem Mittwoch statt.

-->

Samsung rückt hat sein zweites Unpacked-Event in den letzten Jahren immer weiter nach vorne verlegt, um die neue Note-Reihe noch früher auf den Markt zu bringen und damit einen zeitlichen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu haben.

Falls der Bericht richtig liegt, dann werden wir das Samsung Galaxy Note 20 Ultra und weitere Neuheiten in weniger als zwei Monaten sehen. Wobei ich vermute, dass Samsung nicht alle neuen Produkte auf dem Event zeigen wird und wir einige davon vorher und andere vielleicht auch etwas später sehen werden.

Video: Das Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Watch: Neue Version wohl mit drehbarer Lünette Als Samsung die Active-Version der Galaxy Watch präsentierte, da entfernte man die drehbare Lünette. Diese diente den Watch-Modellen davor zum Bedienen der Benutzeroberfläche. Mit der zweiten Active-Version gab es eine Touch-Lünette. Nun scheint die physische und drehbare Lünette mit der…1. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->