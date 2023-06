Samsung Galaxy Watch 6 Classic: Das ist wohl die neue Smartwatch

Samsung wird ein paar Dinge bei der kommenden Galaxy Watch ändern und die neue Smartwatch, die schon im Juli statt im August in diesem Jahr kommt, soll es wieder in zwei Versionen geben – allerdings ohne eine Pro-Version in diesem Jahr.

Stattdessen gibt es wohl wieder eine Samsung Galaxy Watch 6 Classic, wie bei der Samsung Galaxy Watch 4, und die rotierende Lünette ist mit dabei. Jetzt wissen wir auch schon, wie die neue Smartwatch mit Wear OS wahrscheinlich aussehen wird.

Dank OnLeaks haben wir die ersten Renderbilder, diese wurden an Myspartprice verkauft. Details liefert uns die Quelle nicht, aber sie ist zuverlässig bei der Optik.

Allerdings gibt es schon einige Gerüchte, unter anderem auch zum Prozessor, denn eine neue Generation dürfte mehr Leistung und Akkulaufzeit ermöglichen. Ich bin mir sicher, dass die Quelle auch bald Bilder der normalen Samsung Galaxy Watch 6 veröffentlichen wird – diese wird aber dann keine drehbare Lünette besitzen.

