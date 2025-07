Samsung Galaxy Watch 7 vorgestellt: Erstmals mit Ultra-Version

Samsung führte mit der Galaxy Watch 5 erstmals eine Pro-Version ein, letztes Jahr folgte mit der Galaxy Watch 6 eine Classic-Version und in diesem Jahr folgt man Apple mit der Samsung Galaxy Watch 7 und hat erstmals eine Ultra-Version parat.

Samsung Galaxy Watch Ultra kostet 700 Euro

Diese kommt nur als Version mit 47 mm und einem 1,5 Zoll großen Display daher, das ist aber, im Gegensatz zum neuen Design, rund geblieben. Eine WLAN-Version gibt es hier nicht, die Ultra kommt immer mit LTE und einem Akku mit 590 mAh.

Bei Samsung hat man sich für Titan als Material entschieden, es gibt drei Farben und mehrere Bänder zur Auswahl. Ebenfalls neu ist der Exynos W1000, der erste Chip für eine Smartwatch, der im 3 nm-Verfahren (von Samsung) gefertigt wird.

Ein neuer BioActive-Sensor mit mehr Möglichkeiten ist auch dabei, er liefert laut Samsung auch genauere Daten. Mit 699 Euro ist Samsung ein gutes Stück von der Apple Watch Ultra entfernt, aber es ist die bisher teuerste Uhr von Samsung selbst.

Samsung Galaxy Watch 7 startet bei 320 Euro

Bei der Samsung Galaxy Watch 7 bleibt es beim bekannten Design und den bisher bekannten Größen mit 40 mm und 44 mm, es gibt aber auch den neuen Chip und Sensor und alle Uhren kommen mit 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher daher.

Die normale Samsung Galaxy Watch kann man als WLAN-Version kaufen, da geht es bei 319 Euro los, für LTE oder das größere Modell zahlt man mehr. Marktstart ist am 24. Juli und ihr könnt die neue Generation ab heute bei Samsung vorbestellen.

Samsung Galaxy Watch 7 40 mm WLAN: 319 Euro

319 Euro Samsung Galaxy Watch 7 40 mm LTE: 369 Euro

369 Euro Samsung Galaxy Watch 7 44 mm WLAN: 349 Euro

349 Euro Samsung Galaxy Watch 7 44 mm LTE: 399 Euro

Basis ist übrigens Wear OS 5 von Google mit One UI 6 Watch von Samsung, das Update wird auch für ältere Modelle kommen. Das gilt für beide Uhren. Samsung nennt bei den Wearables, falls ich es nicht verpasst habe, keine Update-Garantie.

Es ist in diesem Jahr also in erster Linie ein großes Upgrade unter der Haube und im Fokus steht die erste Samsung Galaxy Watch Ultra. Mal schauen, wie Samsung das in Zukunft mit der Pro, Classic und Ultra löst und wann welche aktualisiert wird.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

