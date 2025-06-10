Wearables

Samsung Galaxy Watch 8 Classic: Ebay-Verkäufer bestätigt die Leaks

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Samsung Galaxy Watch 8 Classic Leak

Samsung soll der Galaxy Watch 8-Reihe in diesem Jahr ein einheitliches Design spendieren, welches sich an der Galaxy Watch 7 Ultra von 2024 orientiert. Und es gibt ein Comeback der Classic-Version, welches wir sogar schon gesehen haben.

Nach den Renderbildern gibt es jetzt sogar gut einen Monat vor der Ankündigung die echten Bilder eines Prototypen, denn dieser ist bei Ebay gelistet. Der Eintrag kann aber jederzeit offline gehen, Samsung hat das sicher schon mitbekommen.

Sieht echt aus, sowas wäre jedenfalls sehr schwer zu fälschen und es passt zu den Renderbildern, die auch von einer sehr zuverlässigen Quelle stammen. So sieht also die Samsung Galaxy Watch 8 Classic für 2025 aus, die wir im Juli sehen werden.

Ich bleibe dabei, wie bei der ersten Ultra von Samsung. Kantiges Design gerne, rundes Display, auch gerne, aber nicht kombiniert. Wenn kantig, dann eckiges Display und wenn rundes Display, dann rundes Design. Das gefällt mir eher nicht.

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Android 16 kommt heute: Google bestätigt das große Update

Google wartet noch kurz die WWDC 2025 und iOS 26 bei Apple ab, gab aber direkt im Anschluss bekannt, dass…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Newt 🎖
    sagt am

    Pixel Watch 4 wird wahrscheinlich deutlich interessanter sein, als diese Uhr hier

    Antworten
  2. Stefan K. ☀️
    sagt am

    Uff, ist die vielleicht hässlich. Da kann ich wirklich getrost noch bei der Watch6 Classic bleiben und mir vielleicht erst wieder die Watch10 Classic als möglichen Nachfolger anschauen. x)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Samsung Galaxy Watch 8 Classic: Ebay-Verkäufer bestätigt die Leaks
Weitere Neuigkeiten
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones