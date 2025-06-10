Samsung Galaxy Watch 8 Classic: Ebay-Verkäufer bestätigt die Leaks

Samsung soll der Galaxy Watch 8-Reihe in diesem Jahr ein einheitliches Design spendieren, welches sich an der Galaxy Watch 7 Ultra von 2024 orientiert. Und es gibt ein Comeback der Classic-Version, welches wir sogar schon gesehen haben.

Nach den Renderbildern gibt es jetzt sogar gut einen Monat vor der Ankündigung die echten Bilder eines Prototypen, denn dieser ist bei Ebay gelistet. Der Eintrag kann aber jederzeit offline gehen, Samsung hat das sicher schon mitbekommen.

Yikes! Someone is already selling a Samsung Galaxy Watch 8 Classic on eBay 😅https://t.co/2aHEewO8Rj pic.twitter.com/vkpRsN0Sje — Max Jambor (@MaxJmb) June 9, 2025

Sieht echt aus, sowas wäre jedenfalls sehr schwer zu fälschen und es passt zu den Renderbildern, die auch von einer sehr zuverlässigen Quelle stammen. So sieht also die Samsung Galaxy Watch 8 Classic für 2025 aus, die wir im Juli sehen werden.

Ich bleibe dabei, wie bei der ersten Ultra von Samsung. Kantiges Design gerne, rundes Display, auch gerne, aber nicht kombiniert. Wenn kantig, dann eckiges Display und wenn rundes Display, dann rundes Design. Das gefällt mir eher nicht.