Samsung Galaxy Watch 8 Classic: So sieht die neue Smartwatch aus

Samsung wird uns Anfang Juli neue Hardware zeigen, darunter auch wieder ein neues Smartwatch-Lineup. In diesem Jahr kommt etwas mehr, denn die normale Galaxy Watch bleibt, wie die Galaxy Watch Ultra, aber die Classic kommt zurück.

Damit haben wir drei Modelle, deren Design wir schon grob dank Samsung selbst gesehen haben. Die Optik der Ultra-Version wird allen Uhren spendiert, was die Renderbilder von OnLeaks zeigen, hier von der Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Mir sagt das Design der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra weniger zu, denn runde und eckige Elemente kann man nur schwer kombinieren. Samsung hätte mit diesem Design das Display anpassen müssen (oder die Uhr einfach weiterhin rund lassen).

Vielleicht kam die Ultra aber so gut an, dass man das Design jetzt eben auf alle Modelle anwendet. Die neue Galaxy Watch-Reihe soll übrigens die erste sein, die direkt mit Wear OS 6 ausgeliefert wird. In ca. zwei Monaten ist schon Marktstart.