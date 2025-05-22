Samsung Galaxy Watch 8 Classic: So sieht die neue Smartwatch aus
Samsung wird uns Anfang Juli neue Hardware zeigen, darunter auch wieder ein neues Smartwatch-Lineup. In diesem Jahr kommt etwas mehr, denn die normale Galaxy Watch bleibt, wie die Galaxy Watch Ultra, aber die Classic kommt zurück.
Damit haben wir drei Modelle, deren Design wir schon grob dank Samsung selbst gesehen haben. Die Optik der Ultra-Version wird allen Uhren spendiert, was die Renderbilder von OnLeaks zeigen, hier von der Samsung Galaxy Watch 8 Classic.
Mir sagt das Design der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra weniger zu, denn runde und eckige Elemente kann man nur schwer kombinieren. Samsung hätte mit diesem Design das Display anpassen müssen (oder die Uhr einfach weiterhin rund lassen).
Vielleicht kam die Ultra aber so gut an, dass man das Design jetzt eben auf alle Modelle anwendet. Die neue Galaxy Watch-Reihe soll übrigens die erste sein, die direkt mit Wear OS 6 ausgeliefert wird. In ca. zwei Monaten ist schon Marktstart.
Am Handgelenk sah die Watch Ultra von Samung gar nicht so Scheiße aus, wie sie immer auf den Bildern rüber kam. Hatte die selbst ein paar Monate. Ich bin jetzt auf die One Plus Watch 3 gewechselt und muss sagen, dass Teil ist der Hammer. Die Akkulaufzeit von ca. 5 Tagen ( mit AOD ) ist super und die Bedienung + Design ein Traum. Tolle Watchfaces oben drauf + sehr genaue Tracking und Plus Messungen. Kann ich echt empfehlen. Trage die seit 1,5 Monaten.
Wirkt zwar erstmal besser als die 7er Ultra, aber es würde glaub noch besser aussehen, wenn man den runden Prassel weglassen und das Display bis in die Ecken des unteren Bereichs vergrößern würde.
In der Tat ist Rund und Eckig immer seltsam, deswegen gucke ich auch kein Fußball. :D
Und ich will endlich quadratische Displays in Android Watches sehen. Rund ist zwar optisch schön, aber für das Anzeigen von Informationen total unpraktisch.
Bei einer Classic macht wegen der Lünette natürlich rund total Sinn, aber bei der normalen macht es einfach Sinn. Zusätzlich ist mehr Platz für Akku und ich denke das ist auch hier der Grund für das quadratische Gehäuse, mehr Akkukapazität.
Die sieht noch besser als die ultra aus.
So gesehen erinnert die deutlich kantigere Lünette sehr stark an die Galaxy Watch3 Classic, was ich sehr begrüße. Allerdings ist das Eckige „darunter“ für mein Ästhetikempfinden sehr störend. Damit tut sich Samsung keinen Gefallen.
Aber gut, ein deutlicher Kontra-Punkt und weitere Bestätigung bei der Watch6 Classic zu bleiben. :D
Also ich mag die Kombi aus rund und eckig auch nicht. Wirkt für mich immer so, als hätte man Raum fürs Display ohne Not verschenkt. Ich hätte mich über eine runde Classic gefreut. Aber so ist das für mich nichts.