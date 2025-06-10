Android 16 kommt heute: Google bestätigt das große Update

Google wartet noch kurz die WWDC 2025 und iOS 26 bei Apple ab, gab aber direkt im Anschluss bekannt, dass es auch bei Android eine spannende Woche wird. Noch heute wird es die finale Version von Android 16 als großes Update für alle geben.

Android 16 wird seit mehreren Monaten getestet, der Launch wurde in diesem Jahr allerdings deutlich vorgezogen, normalerweise kommt das große Update immer im Spätsommer oder gar Herbst. In diesem Jahr wird es jedoch zwei große Updates bei Android geben, es wäre denkbar, dass wir auch noch Android 16.1 sehen werden.

Android 16 vorerst nur für Pixel-Modelle

Zum Start wird es Android 16 vermutlich wie immer exklusiv für die Pixel-Reihe von Google geben, die anderen Android-Partner werden im Anschluss ihre Pläne (nicht alle) kommunizieren. Eine Uhrzeit nannte Google bisher noch nicht, es dürfte aber wie immer gegen 19 Uhr deutscher Zeit losgehen. Eine Anmerkung gibt es noch.

Ich nutze Android 16 seit einigen Wochen, wirklich spannend wird das Update aber erst mit „Material 3 Expressive“, also dem neuen Design. Das ist heute noch nicht mit von der Partie, das kommt dann erst (auch Pixel-exklusiv) in ein paar Wochen.