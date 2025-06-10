Android 16 kommt heute: Google bestätigt das große Update
Google wartet noch kurz die WWDC 2025 und iOS 26 bei Apple ab, gab aber direkt im Anschluss bekannt, dass es auch bei Android eine spannende Woche wird. Noch heute wird es die finale Version von Android 16 als großes Update für alle geben.
Android 16 wird seit mehreren Monaten getestet, der Launch wurde in diesem Jahr allerdings deutlich vorgezogen, normalerweise kommt das große Update immer im Spätsommer oder gar Herbst. In diesem Jahr wird es jedoch zwei große Updates bei Android geben, es wäre denkbar, dass wir auch noch Android 16.1 sehen werden.
Android 16 vorerst nur für Pixel-Modelle
Zum Start wird es Android 16 vermutlich wie immer exklusiv für die Pixel-Reihe von Google geben, die anderen Android-Partner werden im Anschluss ihre Pläne (nicht alle) kommunizieren. Eine Uhrzeit nannte Google bisher noch nicht, es dürfte aber wie immer gegen 19 Uhr deutscher Zeit losgehen. Eine Anmerkung gibt es noch.
Ich nutze Android 16 seit einigen Wochen, wirklich spannend wird das Update aber erst mit „Material 3 Expressive“, also dem neuen Design. Das ist heute noch nicht mit von der Partie, das kommt dann erst (auch Pixel-exklusiv) in ein paar Wochen.
Für mich ist das heute wichtiger als das neue Design. Endlich mit dem Finger entsperren OHNE vorher den Bildschirm aktivieren zu müssen.
War ein echter downer, dass so ein Feature, für mich seit jahren Standard, beim wechsel zum Pixel nicht mehr da war.
Nun müssen sie nur noch endlich den bug fixen, dass wenn ich „AOD ausschalte“ und „Display beim anheben aktivieren“ einschalte, nicht bei jeder kleinsten bewegung trotzdem wieder das Display im AOD Modus aufleuchtet. Wofür schalte ich das denn extra aus wenn es dann doch aktiviert ist.
Die Updates wirken mehr und mehr wie bloße Feature Drops.
Hauptsache „Sicherheitsupdates“, alles andere sehe ich schon länger als Spielerei wie in vielen Branchen
Welche Neuerungen hast du denn bis jetzt gemerkt an Android 16, die auch nützlich sind?
tap to wake finde ich direkt überzeugend.
Bis jetzt hab ich keine großen Änderungen bemerkt. Ich hoffe endlich auf eine neue Optik der Oberfläche bein Pixel 6 denn die alte nervt mich gewaltig. Sie ist mir zu wenig flexibel.