Firmware und OS

Samsung Galaxy Watch: Jede* Uhr bekommt Wear OS 5 als Update

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy Watch 5 Pro Wear Os Apps

Samsung liefert die Galaxy Watch 7 bereits mit Wear OS 5 und One UI Watch 6 aus, aber es gibt auch eine gute Nachricht, falls ihr ein älteres Modell besitzt. Jede Uhr wird das Update bekommen, wobei es natürlich eine kleine Einschränkung gibt.

Das gilt für alle Galaxy Watch-Modelle, die seit der Partnerschaft mit Google an Kunden ausgeliefert wurden und auf Wear OS setzen. Alte Modelle mit Tizen wird Samsung natürlich weiterhin nicht aktualisieren, daher ein Stern in der Überschrift.

Sollte logisch sein, aber ich möchte es erwähnt haben.

Die Samsung Galaxy Watch 6-Reihe vom letzten Jahr macht natürlich den Anfang, wie immer bei Updates, danach folgt der Rest. Mit One UI Watch 6 gibt es u.a. neue Health-Funktionen, bei denen Samsung auf KI setzt (bis Ende 2025 kostenlos).

Der neue Energy Score, den ihr vielleicht schon bei der Samsung Galaxy Watch 7 gesehen habt, ist auch dabei und es gibt neue Watchfaces. Es handelt sich wie so oft um einen Rollout in Phasen und die Details dazu gibt es im Blog von Samsung.

Samsung All Lenses On Prism Alop Header

Samsung kündigt großen Schritt für Zoom-Kamera in Smartphones an

Die Kamerabuckel bei Smartphones wurde in den letzten Jahren immer größer und dicker, denn mittlerweile haben die meisten Highend-Modelle drei…

19. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / Wearables / ...
Weitere Neuigkeiten
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Silent Hill F Headerbild
Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game
in Gaming
Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest
in Gaming
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update