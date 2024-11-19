Samsung Galaxy Watch: Jede* Uhr bekommt Wear OS 5 als Update

Samsung liefert die Galaxy Watch 7 bereits mit Wear OS 5 und One UI Watch 6 aus, aber es gibt auch eine gute Nachricht, falls ihr ein älteres Modell besitzt. Jede Uhr wird das Update bekommen, wobei es natürlich eine kleine Einschränkung gibt.

Das gilt für alle Galaxy Watch-Modelle, die seit der Partnerschaft mit Google an Kunden ausgeliefert wurden und auf Wear OS setzen. Alte Modelle mit Tizen wird Samsung natürlich weiterhin nicht aktualisieren, daher ein Stern in der Überschrift.

Sollte logisch sein, aber ich möchte es erwähnt haben.

Die Samsung Galaxy Watch 6-Reihe vom letzten Jahr macht natürlich den Anfang, wie immer bei Updates, danach folgt der Rest. Mit One UI Watch 6 gibt es u.a. neue Health-Funktionen, bei denen Samsung auf KI setzt (bis Ende 2025 kostenlos).

Der neue Energy Score, den ihr vielleicht schon bei der Samsung Galaxy Watch 7 gesehen habt, ist auch dabei und es gibt neue Watchfaces. Es handelt sich wie so oft um einen Rollout in Phasen und die Details dazu gibt es im Blog von Samsung.