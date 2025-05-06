Wearables

Samsung Galaxy Watch: Neue Generation wird wohl mit One UI Watch 8 kommen

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy Watch 7 Header

Sehr wahrscheinlich wird die inzwischen achte Generation der Galaxy Watch von Samsung diesen Sommer, genauer gesagt auf dem zweiten Unpacked-Event des Jahres im Juli, offiziell vorgestellt. Darauf deuten bereits mehrere Gerüchte hin, darunter auch das Comeback der Classic-Version. Es gibt aber auch erste Informationen bezüglich der Software.

Samsung überspringt zwei One UI Watch Versionen

So soll die neue Galaxy Watch bereits mit One UI 8 ausgeliefert werden. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass eine neue Hardware-Generation mit einer noch nicht veröffentlichten Version von One UI erscheint, allerdings gab es in den letzten Wochen mehrere Hinweise darauf, dass ein Beta-Testprogramm für One UI 7 anlaufen wird.

https://x.com/DevOfIpos/status/1919433566217232497

Vorraussichtlich plant Samsung, die Versionen von One UI auf eine gleiche Nummerebene zu bringen. Der Grund: In der Welt der Smartphones und Tablets rollt man im Moment One UI 7 aus und One UI 8 auf Basis von Android 16 steht bereits in den Startlöchern, diese neue Version wird wohl zeitgleich zur Veröffentlichung der neuen Generation von Galaxy Z Flip und Fold-Modellen auf den Markt kommen.

Es ist also gar nicht so abwegig, dass Samsung die Galaxy Watch 8 mit der One UI 8 auf den Markt bringt, um die besagte identische Nummerierungsstufe einzuführen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Wearables / ...
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S26 Edge: Noch dünner, aber dennoch mehr Akku
in News
Google plant wohl spezielle KI-Neuerung für die Kamera
in Smartphones
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“
in Dienste
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones