Samsung Galaxy Watch: Neue Generation wird wohl mit One UI Watch 8 kommen

Sehr wahrscheinlich wird die inzwischen achte Generation der Galaxy Watch von Samsung diesen Sommer, genauer gesagt auf dem zweiten Unpacked-Event des Jahres im Juli, offiziell vorgestellt. Darauf deuten bereits mehrere Gerüchte hin, darunter auch das Comeback der Classic-Version. Es gibt aber auch erste Informationen bezüglich der Software.

Samsung überspringt zwei One UI Watch Versionen

So soll die neue Galaxy Watch bereits mit One UI 8 ausgeliefert werden. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass eine neue Hardware-Generation mit einer noch nicht veröffentlichten Version von One UI erscheint, allerdings gab es in den letzten Wochen mehrere Hinweise darauf, dass ein Beta-Testprogramm für One UI 7 anlaufen wird.

https://x.com/DevOfIpos/status/1919433566217232497

Vorraussichtlich plant Samsung, die Versionen von One UI auf eine gleiche Nummerebene zu bringen. Der Grund: In der Welt der Smartphones und Tablets rollt man im Moment One UI 7 aus und One UI 8 auf Basis von Android 16 steht bereits in den Startlöchern, diese neue Version wird wohl zeitgleich zur Veröffentlichung der neuen Generation von Galaxy Z Flip und Fold-Modellen auf den Markt kommen.

Es ist also gar nicht so abwegig, dass Samsung die Galaxy Watch 8 mit der One UI 8 auf den Markt bringt, um die besagte identische Nummerierungsstufe einzuführen.